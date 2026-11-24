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Na otravu nelegálne vyrobeným alkoholom zomrelo v Iráne 20 ľudí
Iránske zákony zakazujú moslimom konzumáciu alkoholu, pričom jeho výroba, predaj, preprava a dovoz sú trestné.
Autor TASR
Teherán 24. novembra (TASR) - Najmenej 20 ľudí už v novembri v Iráne zomrelo a stovky ďalších sa otrávili po vypití nelegálne vyrobeného alkoholu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Na základe najnovších štatistík zomrelo 20 ľudí a 187 bolo hospitalizovaných, z toho 33 na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ uviedol námestník ministra zdravotníctva Sajad Razáví. Celkovo zaznamenali 356 prípadov otravy. Podľa regionálnych úradov ich spôsobil nelegálne vyrobený alkohol obsahujúci metanol.
Táto bezfarebná jedovatá horľavá kvapalina spôsobuje oslepnutie, poškodenie pečene a vo vyššej koncentrácii aj smrť. Ľudia sa väčšinou metanolom otrávia pri konzumácii nesprávne vyrobených domácich alkoholických nápojov.
Iránske zákony zakazujú moslimom konzumáciu alkoholu, pričom jeho výroba, predaj, preprava a dovoz sú trestné. V krajine nie sú žiadne bary, a hotely či reštaurácie ho nepodávajú. Konzumovať alkoholické nápoje môžu len príslušníci štátom uznaných náboženských menšín - kresťania, židia a vyznávači zoroastrizmu, ale len v súkromí.
Napriek zákazu alkoholu sa nelegálne nápoje dajú v krajine ľahko zohnať a pravidelne spôsobujú smrteľné otravy. V októbri 2024 boli popravení štyria ľudia za predaj kontaminovaného alkoholu, ktorý spôsobil niekoľko úmrtí.
„Na základe najnovších štatistík zomrelo 20 ľudí a 187 bolo hospitalizovaných, z toho 33 na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ uviedol námestník ministra zdravotníctva Sajad Razáví. Celkovo zaznamenali 356 prípadov otravy. Podľa regionálnych úradov ich spôsobil nelegálne vyrobený alkohol obsahujúci metanol.
Táto bezfarebná jedovatá horľavá kvapalina spôsobuje oslepnutie, poškodenie pečene a vo vyššej koncentrácii aj smrť. Ľudia sa väčšinou metanolom otrávia pri konzumácii nesprávne vyrobených domácich alkoholických nápojov.
Iránske zákony zakazujú moslimom konzumáciu alkoholu, pričom jeho výroba, predaj, preprava a dovoz sú trestné. V krajine nie sú žiadne bary, a hotely či reštaurácie ho nepodávajú. Konzumovať alkoholické nápoje môžu len príslušníci štátom uznaných náboženských menšín - kresťania, židia a vyznávači zoroastrizmu, ale len v súkromí.
Napriek zákazu alkoholu sa nelegálne nápoje dajú v krajine ľahko zohnať a pravidelne spôsobujú smrteľné otravy. V októbri 2024 boli popravení štyria ľudia za predaj kontaminovaného alkoholu, ktorý spôsobil niekoľko úmrtí.