Na otváracom ceremoniáli Berlinale sa divákom prihovorí aj Zelenskyj

Berlín 16. februára (TASR) - Slávnostné otvorenie 73. ročníka prestížneho filmového festivalu Berlinale sa uskutoční vo štvrtok večer, pričom divákom sa cez videospojenie prihovorí aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Situácia na Ukrajine a v Iráne bude jednou z ťažiskových tém festivalu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Berlinale v stredajšom tlačovom vyhlásení vyjadrilo solidaritu s Ukrajincami bojujúcimi za svoju nezávislosť a ostro odsúdilo ruskú útočnú vojnu voči susednej krajine.



Umelecký šéf festivalu Carlo Chatrian vyhlásil, že Berlinale stojí pri trpiacom obyvateľstve Ukrajiny a miliónoch ľudí, ktorí ju museli pre ruskú ofenzívu opustiť, ako aj pri filmároch, čo tam zostali a zaznamenávajú vojnové dianie. Ako dodal, pôjde o oslavu "katalyzujúceho a revolučného poňatia kinematografie, ktorá spája aj vtedy, keď rozdeľuje".



Otváracou snímkou festivalu bude americká romantická komédia s názvom "She Came to Me" v réžii Rebeccy Millerovej. Predsedníčka festivalovej poroty, americká herečka Kristen Stewartová, pred novinármi vyzdvihla, že je prácou umelcov, aby sa hrozné a škaredé veci, ktoré sa dejú vo svete, pretransformovali na niečo krajšie.



Počas festivalu je naplánovaných viacero špeciálnych podujatí vrátane panelových diskusií a protestov s cieľom vyjadriť solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny a Iránu.



Americký herec a režisér Sean Penn odpremiéruje na Berlinale svoj dokument s názvom "Superpower", ktorý zachytáva premenu ukrajinského lídra Zelenského z filmového komika na vojnového hrdinu. Snímka vznikla na základe série vzájomných konverzácií a Penn ju natočil v Kyjeve po začiatku ruskej ofenzívy.



Berlinale zakázalo účasť tvorcov, spoločností a novinárov s priamymi väzbami na vlády v Moskve a Teheráne.



Tohtoročné Berlinale sa koná v termíne 16.-26. februára, čiže presne v čase, keď si svet pripomenie rok od vypuknutia ofenzívy Moskvy na Ukrajine. O hlavnú cenu Zlatého medveďa sa uchádza 19 filmov. Počas 11 dní bude uvedených takmer 300 nových filmov z celého sveta. Holywoodsky režisér Steven Spielberg si prevezme ocenenie za celoživotné dielo.