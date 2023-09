Na palube lode s migrantmi v Taliansku našli mŕtveho novorodenca

Rím 16. septembra (TASR) - Talianska pobrežná stráž našla v sobotu mŕtveho novorodenca na palube lode prevážajúcej migrantov. Stalo sa tak počas záchrannej operácie v blízkosti talianskeho ostrova Lampedusa, informovali agentúry ANSA a Reuters.



Podľa ANSA sa dieťa zrejme narodilo počas plavby a zomrelo krátko po pôrode. Na palube plavidla, na ktorom novorodenca našli, sa nachádzalo približne 40 migrantov.



Reuters pripomína, že pred niekoľkými dňami sa počas záchrannej operácie pri Lampeduse utopil päťmesačný chlapec po tom, ako sa prevrátila loď prevážajúca migrantov zo severnej Afriky.



Agentúra DPA dodáva, že v priebehu soboty dorazilo na ostrov tento ostrov, nachádzajúci medzi Sicíliou a Tuniskom, približne 13 lodí, celkovo s vyše 600 migrantmi na palube. Takmer 120 z nich sa na ostrov doplavilo už počas ranných hodín, do poludnia tam dorazilo ďalších približne 500 ľudí na desiatich lodiach.



Taliansko aktuálne zápasí s prudkým nárastom počtu migrantov. V hlavnom prijímacom centre na Lampeduse bolo vo štvrtok ráno zhruba 7000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Od začiatku roka prišlo do Talianska už vyše 120.000 migrantov - takmer dvakrát viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022.



Stovky obyvateľov vrátane zástupcu starostu Lampedusy v sobotu zastavili dopravu smerom k miestnej radnici na protest proti fámam, že na bývalej vojenskej základni Loran na ostrove vzniká stanový tábor pre migrantov.



"Doma mám dve deti. V uplynulých rokoch som sa o tento problém nezaujímal. Ale teraz mám inštinkt, ktorý mi velí chrániť svoje deti, pretože neviem, čo sa stane s Lampedusou v budúcnosti," citovala agentúra Reuters jedného z protestujúcich.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok vyhlásila, že súčasný migračný tlak na jej krajinu je neúnosný. Zároveň v vyzvala Európsku úniu, aby túto záležitosť riešila. V tejto súvislosti prijala pozvanie od Meloniovej šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová, ktorá by mala Lampedusu navštíviť v nedeľu.