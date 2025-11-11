Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na palube zrúteného vojenského lietadla z Turecka bolo 20 osôb

Pátracie a záchranné operácie pokračujú so zapojením gruzínskych aj azerbajdžanských orgánov, dodalo ministerstvo.

Tbilisi/Ankara 11. novembra (TASR) - Na palube nákladného vojenského lietadla z Turecka, ktoré sa v utorok zrútilo v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, sa nachádzalo 20 osôb, uviedlo turecké ministerstvo obrany. Úrady však doposiaľ neposkytli žiadne informácie o obetiach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu a vracalo sa (do Turecka), havarovalo na gruzínsko-azerbajdžanskej hranici,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení, v ktorom potvrdilo, že na palube bolo 20 osôb vrátane posádky.

V príspevku na sociálnej sieti X vyjadril azerbajdžanský prezident Ilham Alijev svoju tureckému partnerovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi sústrasť.

Turecká televízia NTV zverejnila videozáznam, na ktorom sa lietadlo špirálovito rúti k zemi a zanecháva za sebou stopu bieleho dymu.

Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.
