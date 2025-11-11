< sekcia Zahraničie
Na palube zrúteného vojenského lietadla z Turecka bolo 20 osôb
Pátracie a záchranné operácie pokračujú so zapojením gruzínskych aj azerbajdžanských orgánov, dodalo ministerstvo.
Autor TASR
Tbilisi/Ankara 11. novembra (TASR) - Na palube nákladného vojenského lietadla z Turecka, ktoré sa v utorok zrútilo v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, sa nachádzalo 20 osôb, uviedlo turecké ministerstvo obrany. Úrady však doposiaľ neposkytli žiadne informácie o obetiach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu a vracalo sa (do Turecka), havarovalo na gruzínsko-azerbajdžanskej hranici,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení, v ktorom potvrdilo, že na palube bolo 20 osôb vrátane posádky.
Pátracie a záchranné operácie pokračujú so zapojením gruzínskych aj azerbajdžanských orgánov, dodalo ministerstvo.
V príspevku na sociálnej sieti X vyjadril azerbajdžanský prezident Ilham Alijev svoju tureckému partnerovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi sústrasť.
Turecká televízia NTV zverejnila videozáznam, na ktorom sa lietadlo špirálovito rúti k zemi a zanecháva za sebou stopu bieleho dymu.
Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.
„Naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu a vracalo sa (do Turecka), havarovalo na gruzínsko-azerbajdžanskej hranici,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení, v ktorom potvrdilo, že na palube bolo 20 osôb vrátane posádky.
Pátracie a záchranné operácie pokračujú so zapojením gruzínskych aj azerbajdžanských orgánov, dodalo ministerstvo.
V príspevku na sociálnej sieti X vyjadril azerbajdžanský prezident Ilham Alijev svoju tureckému partnerovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi sústrasť.
Turecká televízia NTV zverejnila videozáznam, na ktorom sa lietadlo špirálovito rúti k zemi a zanecháva za sebou stopu bieleho dymu.
Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.