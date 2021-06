Na pamiatku princa Philipa vysadili v záhradách Windsoru ružový ker

Londýn 10. júna (TASR) - Na počesť princa Philipa, zosnulého manžela britskej kráľovnej Alžbety, vysadili v záhradách Windsorského hradu novovyšľachtenú ružu pomenovanú po vojvodovi z Edinburghu, ktorý by vo štvrtok oslávil 100. narodeniny.



Podľa agentúry AP nový ružový ker vysadili minulý týždeň v terasovitých záhradách Windsoru a kráľovná naň má výhľad z okien svojho apartmánu.



Krík pred pár dňami kráľovná dostala od Keitha Weeda, prezidenta Kráľovskej záhradníckej spoločnosti. Weed uviedol, že ruža Duke of Edinburgh Rose bola vyšľachtená pri príležitosti stého výročia jeho narodenia a má byť pripomenutím "všetkých úžasných vecí, ktoré počas svojho života urobil".



Podľa denníka Daily Mail je kvet ruže tmavoružový s bielymi linkami na lupienkoch. Kráľovná ju označila za "rozkošnú" a ocenila pozornosť darcov.



Ruža Duke of Edinburgh Rose je aj vo voľnom predaji. Spoločnosť Harkness Roses venuje za každú predanú ružu 2,5 libry nadácii Living Legacy Fund, existujúcej v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (Duke of Edinburgh Award, DofE). Tento program dáva mladým ľuďom vo veku 14–24 rokov šancu, aby rozvíjali svoje schopnosti a napĺňali svoj potenciál, a zároveň im pomáha uspieť v živote. Cenu DofE založil princ Philip v roku 1956.