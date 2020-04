Na parížskych predmestiach došlo počas karantény k potýčkam s políciou

Paríž 20. apríla (TASR) - Dve predmestia Paríži zažili počas uplynulého víkendu pouličné nepokoje, ktoré údajne vyvolali policajti, keď si vynucovali dodržiavanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Potýčky s políciou sa odohrali na predmestiach Villeneuve-la-Garenne a Aulnay-sous-Bois ležiacich v departemente Hauts-de-Seine v regióne Ile-de-France. Násilníci tam podpaľovali autá a hádzali do policajtov zápalné fľaše a ďalšie predmety.



Násilnosti vypukli v sobotu po tom, ako polícia v meste Villeneuve-la-Garenne snažila zastaviť motorkára bez prilby pre jazdu na pretekárskej motorke bez ŠPZ. Muž pritom utrpel vážne poranenie nohy a musel sa už podrobiť niekoľkým operáciám.



Podľa polície k zraneniu došlo, keď sa 30-ročný motorkár snažil obísť policajné auto, ktorého posádka v danom okamihu otvorila zadné dvere, pričom motorkár do nich vrazil.



Advokát poškodeného tvrdí, že jeho mandant sa nesnažil ujsť a že ide o neprimeraný zákrok policajtov. Motorkár podal na policajtov trestné oznámenie. Prípadom sa zaoberá aj príslušná policajná prefektúra.



Nepokoje z mesta Villeneuve-la-Garenne sa v noci na nedeľu rozšírili aj do blízkeho Aulnay-sous-Bois, kde časť miestnych obyvateľov zaútočila na policajtov. Išlo najmä o obyvateľov výškových domov s regulovaným nájomným, medzi nimi boli najmä prisťahovalci. Polícia informovala, že tam zatkla štyroch ľudí.



V celom regióne Ile-de-France - zahŕňajúcom hlavné mesto Paríž a jeho predmestia - bolo počas víkendových nocí podpálených asi 15 áut a zhruba 50 odpadkových košov. Polícia zadržala spolu sedem ľudí.



Francúzsky premiér Édouard Philippe v nedeľu uviedol, že od 17. marca, keď vo Francúzsku začali platiť nariadenia o obmedzení pohybu vyhlásené v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu, vykonala polícia 13,5 milióna kontrol, pričom bolo zistených viac ako 800.000 priestupkov. Premiér označil túto situáciu a disciplínu obyvateľov za uspokojivú, keďže vo všeobecnosti došlo k obmedzeniu ich pohybu.