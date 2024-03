Na parlament v Grécku pochodovalo 13.000 nespokojných študentov

Atény 8. marca (TASR) - Tisíce študentov vyšli v piatok do ulíc v Aténach na protest proti pripravovanému zákonu o súkromných univerzitách. Parlament má o ňom hlasovať ešte v piatok. Očakáva sa, že zákon vďaka vládnej väčšine prejde. Podľa študentov však vytvorí dvojúrovňový systém vysokoškolského vzdelávania zvýhodňujúci bohatých. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Ako uviedla polícia, smerom k parlamentu pochodovalo približne 13.000 demonštrantov. Podľa nového zákona budú tituly zo schválených súkromných inštitúcií rovnocenné s titulmi zo štátnych univerzít a zahraničné univerzity si budú môcť otvoriť pobočky v Grécku so štatútom neziskovej organizácie, a to napriek tomu, že budú vyberať školné.



Študenti protestujú proti reforme už deväť týždňov. Podľa nich zákon zvýhodní bohatých študentov, pretože im umožní dostať sa na súkromné univerzity s nižšou úrovňou a zároveň získať titul, ktorý bude rovnocenný s titulom z verejnej univerzity.



Nová reforma má podľa vlády umožniť gréckym verejným univerzitám uzatvárať partnerstvá s prestížnymi zahraničnými akademickými inštitúciami, čím sa zvýši ich medzinárodná atraktivita. Grécka vláda prisľúbila, že pre fungovanie súkromných inštitúcií zavedie prísne pravidlá.



Grécke verejné univerzity trápi chátrajúca infraštruktúra, zasahovanie politických strán do študentských záležitostí, ale aj občasné násilie a vandalizmus. Snahy predchádzajúcich konzervatívnych vlád o reformu vysokoškolského vzdelávania stroskotali na študentských protestoch, z ktorých mnohé poznačili násilnosti.