Na peruánskom pobreží došlo v dôsledku cunami k ekologickej havárii

Lima 18. januára (TASR) - Peruánske úrady v pondelok uzavreli tri pláže znečistené ropnými látkami, ku ktorých úniku došlo pre vlny cunami vyvolané sopečnou erupciou v súostroví Tonga.



Rafinéria Pampilla, ktorá je súčasťou španielskej spoločnosti Repsol, priznala, že v sobotu došlo k "úniku“ ropy pri pobreží okresov Callao a Ventanilla neďaleko Limy, a to v dôsledku silných vĺn spôsobených erupciou sopky na druhej strane Tichého oceánu.



K úniku ropy došlo počas jej vykládky z cisterny. Rafinéria Pampilla neuviedla, koľko ropy sa do mora vylialo, avizovala, že spolupracuje s úradmi na vyčistení postihnutých pláží.



Národné operačné stredisko pre mimoriadne situácie medzičasom vo svojom vyhlásení uviedlo, že situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu.



Minister životného prostredia Rubén Ramírez informoval, že ropné látky znečistili tri kilometre pobrežia pozdĺž troch pláží. Dodal, že došlo k poškodeniu biodiverzity a pripustil aj možné ohrozenie ľudského zdravia. Z tohto dôvodu bola celá oblasť uzavretá a je zákaz vykonávať tam všetky druhy obvyklých aktivít.



Tento zákaz sa obzvlášť dotýka miestnych rybárov, ktorí od vlády žiadajú, aby prísne potrestala vinníka ekologickej havárie a nahradila im škody a ušlý zárobok.



Ropné látky plávajúce na hladine mora zbierali posádky lodí, na súši ich odstraňovali ľudia v ochranných oblekoch.



Spoločnosť Pampilla by mohla čeliť pokute až 34,5 milióna dolárov, uviedlo ministerstvo životného prostredia. Prípadom sa už zaoberá príslušná prokuratúra.



Ako pripomenula agentúra AFP, v "nezvyčajne vysokých" vlnách vyvolaných erupciou podmorskej sopky pri pobreží ostrovného štátu Tonga sa v sobotu na pláži na severe Peru utopili dve ženy.



Výbuch podmorskej sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai bol taký silný, že ho zaznamenali na celom svete. Erupcia vyvolala vlny cunami, ktoré zaplavili tichomorské pobrežia od Japonska po Spojené štáty.



Južná časť Peru, vzdialená od Tongy približne 10.600 kilometrov, zaznamenala mierne záplavy v niekoľkých pobrežných oblastiach, kde úrady museli evakuovať desiatky obyvateľov.