Na petrohradskom ekonomickom fóre vystúpili dve Putinove dcéry

Moskva 11. júna (TASR) - Na nedávnom Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade (SPIEF) predniesla vedúca Centra pre národnú intelektuálnu rezervu Moskovskej štátnej univerzity Katerina Tichonovová prostredníctvom videomosta šesťminútový prejav o použití "prelomových technológií" na zvýšenie investícií.



Na okraj daného podujatia poskytla výskumníčka v oblasti genetiky Marija Voroncovová 13-minútový rozhovor o zriedkavých chorobách, ktorý odvysielala ruská štátna televízia.



Obe udalosti by sa počas nabitého programu tohto trojdňového fóra zaobišli bez väčšieho povšimnutia, ak by tieto dve ženy neboli údajnými dcérami ruského prezidenta Vladimira Putina, informovala vo štvrtok stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Putin i Kremeľ opakovane odmietajú potvrdiť alebo vyvrátiť tieto správy s odvolaním sa na obavy z ochrany súkromia. Identita oboch žien je však všeobecne považovaná za "verejné tajomstvo".



Petrohradské fórum bolo podľa prokremeľského politického analytika Sergeja Markova ideálnym miestom na takéto stretnutie, pretože podľa jeho slov ide pre Putina a jeho úzky okruh o "rodinné podujatie".



"Nie je žiadnym tajomstvom, že Rusku vládnu ľudia z Petrohradu, a toto je významné fórum, ktoré vytvorili ľudia z tohto mesta", vyhlásil Markov.



Tichonovová a Voroncovová si v uplynulých rokoch zvýšili svoj verejný profil, ale účasť na SPIEF dostala ich postavenie na novú úroveň, čo vyvoláva špekulácie o tom, že krajina sa v budúcnosti môže dočkať ich väčšej angažovanosti,konštatuje RFE/RL.



Okrem toho by verejné vystúpenie Putinových údajných dcér mohlo byť úsilím o ďalšie posilnenie jeho vlastného imidžu.



Putin má oficiálne dve deti – dcéry z manželstva s Ľudmilou Putinovou. Marija Putinová (Voroncovová) sa narodila v bývalom Leningrade (Petrohrade) v apríli 1985 a Jekaterina (Katerina) Putinová (Tichonovová) prišla na svet v auguste 1986 v Drážďanoch vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republike (NDR).



Putin však túto záležitosť odmieta komentovať, okrem toho, že obe ženy žijú a pracujú v Rusku, uvádza RFE/RL.



"O otázkach týkajúcich sa mojej rodiny nediskutujem s nikým," uviedol líder Ruskej federácie počas svojho výročného "tlačového maratónu" v roku 2015. "Každý človek má právo na svoj vlastný život. Ony (dcéry) žijú svoje vlastné životy a robia tak s dôstojnosťou", zdôraznil Putin.



Ruský prezident sa so svojou manželkou rozviedol v roku 2014.



Na rovnakom podujatí v roku 2017 Putin podľa RFE/RL uviedol, že má dvoch vnukov, ale bližšie detaily neposkytol - povedal len, že jeden z nich je už "v materskej škole" a druhý sa narodil "nedávno".



Webová stránka Projekt vlani zverejnila správu, podľa ktorej má Putin ďalšiu dcéru Jelizavetu, ktorá sa narodila v roku 2003 zo vzťahu so ženou menom Svetlana Krivonogichová.



Podľa správ ruských médií má Putin aj dcéru narodenú v roku 2015 a synov-dvojčatá narodených v roku 2019. Matkou týchto detí má byť bývalá ruská gymnastka, olympijská víťazka a poslankyňa Štátnej dumy Alina Kabajevová. Putin však svoj údajný dlhoročný vzťah s touto ženou nikdy nepotvrdil.