Na piatok bolo na Ukrajine dohodnutých deväť humanitárnych koridorov

Ľvov 18. marca (TASR) - Na území Ukrajiny by malo byť v piatok otvorených deväť humanitárnych koridorov na evakuáciu ľudí z lokalít obkľúčených ruskými inváznymi jednotkami a na prepravu humanitárnej pomoci.



Podľa agentúry Reuters o tom v piatok informovala Podpredsedníčka ukrajinskej vlády a ministerka pre záležitosti dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková.



Na brífingu, monitorovanom on-line agentúrou TASR, Vereščuková uviedla, že s druhou stranou konfliktu sa podarilo dohodnúť deväť koridorov na dodávku humanitárnej pomoci a na evakuáciu obyvateľstva z troch oblastí.



Spresnila, že v Doneckej oblasti sa uskutoční evakuácia ľudí z mesta Mariupol do Záporožia.



V Sumskej oblasti je pripravená evakuácie z mesta Sumy do Poltavy, ako aj z lokalít Trosťanec, Lebedyn, Konotop, Krasnopilľa a Velika Pisarivka do Poltavy.



V Charkovskej oblasti sa v piatok plánuje dodávka humanitárnej pomoci do miest Balaklija a Izium.



Vereščuková ďalej uviedla, že sa pracuje na trasách pre doručenie humanitárnej pomoci do miest Chersonskej a Luhanskej oblasti naplánované na sobotu.