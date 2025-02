Na pietnych akciách k výročiu Navaľného smrti zadržali v Rusku 26 ľudí

Berlín/Moskva 17. februára (TASR) - Najmenej 26 ľudí v 12 ruských mestách zadržali v nedeľu na spomienkových akciách konaných pri príležitosti prvého výročia smrti ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Okrem toho policajti v uniformách aj v civile natáčali demonštrantov na video a v mnohých mestách ničili improvizované pomníky s Navaľného fotografiami a kvetmi. S odvolaním sa na ľudskoprávny projekt OVD-Info o tom v noci na pondelok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Najviac zadržaných - desať - hlásia z Novosibirska. V Moskve a meste Ufa polícia zadržala po tri osoby, vo Voroneži dve. Účastníkov pietnych zhromaždení polícia zadržala aj v mestách Belgorod, Čeľabinsk, Jekaterinburg, Nižný Novgorod, Perm, Petrohrad, Uchta a Uľjanovsk. Aktivisti za ľudské práva dodali, že väčšina zo zadržaných bola čoskoro prepustená bez toho, aby polícia zhotovila protokol o ich zadržaní.



Vdova po Navaľnom, Julija Navaľná, sa s priaznivcami i spolupracovníkmi svojho manžela stretla v nedeľu v berlínskom Pamätnom kostole cisára Wilhelma. Podelila sa s nimi o osobné spomienky na ich spoločný život, pričom priznala, že rok od smrti manžela bol pre ňu i pre ich dve deti veľmi ťažký.



Uviedla, že sa v exile snaží pokračovať v práci svojho zosnulého manžela. Dodala, že s ním o tom nikdy nehovorila, hoci si boli vedomí ohrozenia jeho života.



"Mojím politickým poslaním je, aby sa režim (ruského prezidenta) Vladimira Putina rýchlo skončil," vyhlásila s tým, že potom by sa "snáď mohla vrátiť domov do normálneho a demokratického Ruska". "Snívam o tom, že sa vrátim," potvrdila.



Odporcov ruskej vlády, ktorí emigrovali, Navaľná vyzvala, aby sa zapájali do demonštrácií proti Putinovmu režimu. Spomenula, že najbližšia bude 1. marca v Berlíne. "Nech sme kdekoľvek, my musíme vyjsť do ulíc v mene ľudí v Rusku. Oni nemôžu, my musíme byť ich hlasom," naliehala Navaľná.



V decembri Navaľná vyhlásila súťaž na návrh pamätníka, ktorý by mal byť na hrobe jej manžela na Borisovskom cintoríne v Moskve. Prišli jej desiatky návrhov, väčšinou z Ruska, ale aj z iných štátov. V nedeľu Navaľná oznámila výsledok hlasovania o troch návrhoch, ktoré sa dostali do užšieho výberu.



Vyhral minimalistický návrh anonymného autora nazvaný Titan a kameň: pamätník pozostáva z troch blokov čiernej žuly a nápisu ALEXEJ NAVAĽNYJ, pozostávajúceho z písmen zhotovených z titánu alebo nehrdzavejúcej ocele, bez akéhokoľvek ďalšieho textu, uvádza sa na webe Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK). Na zhotovenie diela sa doteraz vyzbieralo takmer 27.000 dolárov.