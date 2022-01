FOTO: Na pláži blízko Atén prebiehala záchrana zranenej veľryby

Príslušníci miestnej pobrežnej stráže a veterinári sa usilujú o záchranu menšej veľryby, ktorá uviazla na jednej z pláží blízko gréckej metropoly Atény v piatok 28. januára 2022. Foto: TASR/AP

Atény 28. januára (TASR) - O záchranu menšej veľryby, ktorá uviazla na jednej z pláží blízko gréckej metropoly Atény, sa v piatok usilovali miestna pobrežná stráž i experti. Zviera bolo očividne vysilené a zranené, informovali agentúra AFP a tamojšie médiá.V Aténach je pohľad na živú veľrybu veľmi zriedkavý. Grécka štátna televízia ERT odvysielala zábery, na ktorých veterinárny lekár odoberal krvnú vzorku cicavca uviaznutého v plytkej vode pri pláži Trocadero na aténskom predmestí Palio Faliro.Oceánografka Amilia Drugasová uviedla, že ide o vorvaňovca zobcového pravdepodobne dospievajúceho vzrastu, pričom dospelý jedinec tohto druhu dosahuje dĺžku do siedmich metrov.Zviera bolo zranené v oblasti nosa a zoslabnuté. Podľa gréckych médií žije tento druh veľryby zvyčajne vo veľmi hlbokých vodách a dokáže sa ponoriť do hĺbky až 4000 metrov.Veľryba sa pôvodne objavila už vo štvrtok niekoľko kilometrov južne od aktuálnej lokality, píše AFP. Tím oceánografov z veľrybieho záchranného centra Arion sa ju pokúšal vylákať na more, následne sa však vrátila.Podľa profesora morskej biológie Drososa Kutsubasa sa prípady, keď je veľryba zranená,Alexandros Frantzis, morský biológ neziskového inštitútu Pelagos, zároveň uviedol, že veľryba mohla byť dezorientovaná v dôsledku prebiehajúceho seizmologického prieskumu uhľovodíkov v zálive Kiparissia v západnom Grécku. Lokalita je jednou z hlavných miest výskytu tohto druhu veľrýb.dodal.Aj keď je pohľad na živé veľryby v gréckej metropole extrémne zriedkavý, časti tiel uhynutých zvierat zvykne more vyplaviť najmä na gréckych ostrovoch, píše AFP.