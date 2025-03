Na pláži Copacabana demonštrovali tisíce podporovateľov Bolsonara

Rio de Janeiro 16. marca (TASR) - Tisíce ľudí sa v nedeľu zhromaždili na svetoznámej pláži Copacabana v brazílskom meste Rio de Janeiro, aby vyjadrili podporu exprezidentovi krajiny Jairovi Bolsonarovi. Ten je obvinený zo snahy zvrhnúť vládu po tom, čo prehral v prezidentských voľbách v roku 2022. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.



Generálny prokurátor Paulo Gonet minulý mesiac obvinil Bolsonara zo založenia organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa údajne pokúsila narušiť demokratické zriadenie krajiny. Jedným z obvinení je aj údajný pokus otráviť súčasného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorý vyhral voľby v roku 2022 a vystriedal Bolsonara vo funkcii.



O obvineniach voči bývalej hlave štátu bude 25. marca rozhodovať päťčlenný senát najvyššieho súdu. Pokiaľ sudcovia odsúhlasia, že sa nimi budú zaoberať, Bolsonaro a jeho ďalší obvinení spolupracovníci budú formálne obžalovaní.



Na nedeľňajšej demonštrácií ľudia požadovali udelenie milostí pre stúpencov Bolsonara, ktorí 8. januára 2023, iba niekoľko dní po inaugurácii Lulu, vtrhli do vládnych budov. Urobili tak v reakcii na Bolsonarove tvrdenia, že počas prezidentských volieb došlo k rozsiahlym volebným podvodom. Viaceré svetové médiá tieto udalosti prirovnávali k útoku podporovateľov amerického prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol z januára 2021.



Bolsonaro na nedeľňajšom zhromaždení prítomným povedal, že do dolnej komory brazílskeho kongresu bol predložený zákon, ktorý by umožnil udelenie milostí ľuďom odsúdených za výtržnosti z 8. januára. Bolsonaro verí, že zákon získa potrebnú podporu poslancov.



Exprezident sa tiež na zhromaždení vyjadril k rozhodnutiu najvyššieho súdu z roku 2023, ktorý mu zakázal kandidovať na osem rokov pre zneužitie právomocí a spochybňovanie výsledkov volieb. Podľa Bolsonara ide o "popretie demokracie".