Na pláži škótskeho ostrova uhynuli desiatky delfínov

Edinburgh 17. júla (TASR) — Viac ako 50 delfínov dlhoplutvých uviazlo v nedeľu na pláži ostrova Lewis, ktorý leží pri západnom pobreží Škótska a je súčasťou súostrovia Vonkajšie Hebridy. Informovala o tom agentúra DPA.



Na miesto boli privolaní dobrovoľníci z organizácie British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) venujúcej sa záchrane morských cicavcov, ktoré sa dostanú do problémov.



Tí zistili, že na pláži uviazlo približne 55 delfínov, z ktorých však bolo nažive len 15. Dva aktívne jedince sa pokúsili dostať späť do vody, čo sa im čiastočne podarilo — jeden odplával, no druhý opäť uviazol a neskôr uhynul, rovnako ako ďalšie tri delfíny.



V nedeľu popoludní sa nakoniec rozhodlo o usmrtení zostávajúcich zvierat, keďže šance na ich prežitie boli minimálne.



Podľa BDMLR nie je známe, prečo zvieratá uviazli na pláži. Predpokladá sa, že skupina sledovala jednu zo samíc, u ktorej zrejme nastali komplikácie pri pôrode. "Keď sú delfíny dlhoplutvé zranené, niekedy spanikária a odplávajú. Preto sa domnievame, že celá skupina uviazla, pretože samica porodila," uviedla v stanovisku BDMLR.



K uviaznutiu delfínov dlhoplutvých na pobreží dochádza najmä v Austrálii a na Novom Zélande. Pri západnom pobreží austrálskeho štátu Tasmánia uhynulo v septembri 2020 približne 380 zvierat, o dva roky ich bolo na inom mieste viac ako 200.