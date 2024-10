Na pláži v Sydney sa objavili neznáme čierne gule

Sydney 16. októbra (TASR) - Na populárnej pláži v austrálskom Sydney more vyplavilo na pobrežie stovky čiernych dechtových gúľ, čo prinútilo plavčíkov, aby pláže uzavreli pre návštevníkov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Prvé z nich sa na pláži Coogee objavili v pondelok popoludní miestneho času. Pobrežie, ktoré je zvyčajne preplnené obyvateľmi Sydney a turistami, je teraz prázdne a na čiare príboja sú stovky čiernych gúľ o veľkosti golfovej až kriketovej loptičky.



Spozorované boli aj v severnejšom Gordonovom zálive, vodnej rezervácii obľúbenej na šnorchľovanie a rybolov, ktorá bola tiež uzavretá.



Mestská samospráva podľa miestnych televízií už začala s čistením pobrežia. Zdroj a miesto prvotného výskytu znečistenia úrady zatiaľ nepoznajú.



"V tejto fáze nie je známe, o aký materiál ide," uviedol Dylan Parker, starosta mestskej časti Randwick v príspevku na sociálnej sieti.



"Môžu to však byť 'dechtové gule', ktoré vznikajú, keď sa olej dostane do kontaktu s nečistotami na vodnej hladine a vodou, zvyčajne v dôsledku úniku alebo presakovania ropných látok," vysvetlil.