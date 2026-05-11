< sekcia Zahraničie
Na plnenie záväzkov Česka voči NATO bude dozerať splnomocnenec vlády
Vláda okrem toho rokovala aj o výdavkoch na obranu za prvý štvrťrok.
Autor TASR
Praha 11. mája (TASR) - Česko má nového splnomocnenca vlády, ktorý bude mať na starosti plnenie záväzkov voči Severoatlantickej aliancii. Stal sa ním bývalý veľvyslanec ČR pri NATO Jakub Landovský. Podľa premiéra Andreja Babiša bude jeho úlohou koordinovať plnenie povinností voči Aliancii naprieč všetkými rezortmi. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Zároveň dodal, že vláda urobí všetko pre to, aby Česko dvojpercentný záväzok splnilo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vláda okrem toho rokovala aj o výdavkoch na obranu za prvý štvrťrok. Babiš v tejto súvislosti podotkol, že dve percentá HDP na obranu, ktoré má ČR zakotvené aj v zákone, nevynaložila ani predchádzajúca vláda, aj keď tvrdí opak. Zároveň dodal, že debata by nemala byť len o percentách, ale skôr o bojaschopnosti armády.
„Keď bude príležitosť, ja sa určite na summite NATO opýtam, či niekto, kto má tisíc vojakov, napríklad Luxembursko, a má plnenie, neviem, tri percentá, či je to o tých percentách. Či Estónsko, ktoré má 7000 vojakov, nemá žiadne lietadlá ani helikoptéry... tak o čom to je? Je to o bojaschopnosti armády, o tom máme hovoriť v rámci NATO – aké budeme mať obranné systémy, protidronové systémy,“ podotkol český premiér. Zdôraznil, že prioritou jeho vlády je zlepšiť podmienky pre vojakov, a motivovať tak aj ďalších, aby do armády vstúpili.
Babiš dodal, že podľa výpočtov rezortu obrany by Česko malo tento rok dvojpercentnú hranicu výdavkov splniť, no Aliancia má inú metodiku. „Áno, my máme v zákone dve percentá. Ministerstvo obrany hovorí, že to má a uvidíme, či v rámci rozhovoru s NATO to tak bude a budeme robiť všetko pre to, aby sme to naplnili... Obrana má prioritu a samozrejme hlavne máme prioritu, aby sme mali dostatočný počet vojakov,“ uviedol premiér.
Landovský cez víkend vo vysielaní stanice CNN Prima News povedal, že sa bude snažiť o to, aby výdavky Česka na obranu dvojpercentnú hranicu presiahli.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Vláda okrem toho rokovala aj o výdavkoch na obranu za prvý štvrťrok. Babiš v tejto súvislosti podotkol, že dve percentá HDP na obranu, ktoré má ČR zakotvené aj v zákone, nevynaložila ani predchádzajúca vláda, aj keď tvrdí opak. Zároveň dodal, že debata by nemala byť len o percentách, ale skôr o bojaschopnosti armády.
„Keď bude príležitosť, ja sa určite na summite NATO opýtam, či niekto, kto má tisíc vojakov, napríklad Luxembursko, a má plnenie, neviem, tri percentá, či je to o tých percentách. Či Estónsko, ktoré má 7000 vojakov, nemá žiadne lietadlá ani helikoptéry... tak o čom to je? Je to o bojaschopnosti armády, o tom máme hovoriť v rámci NATO – aké budeme mať obranné systémy, protidronové systémy,“ podotkol český premiér. Zdôraznil, že prioritou jeho vlády je zlepšiť podmienky pre vojakov, a motivovať tak aj ďalších, aby do armády vstúpili.
Babiš dodal, že podľa výpočtov rezortu obrany by Česko malo tento rok dvojpercentnú hranicu výdavkov splniť, no Aliancia má inú metodiku. „Áno, my máme v zákone dve percentá. Ministerstvo obrany hovorí, že to má a uvidíme, či v rámci rozhovoru s NATO to tak bude a budeme robiť všetko pre to, aby sme to naplnili... Obrana má prioritu a samozrejme hlavne máme prioritu, aby sme mali dostatočný počet vojakov,“ uviedol premiér.
Landovský cez víkend vo vysielaní stanice CNN Prima News povedal, že sa bude snažiť o to, aby výdavky Česka na obranu dvojpercentnú hranicu presiahli.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)