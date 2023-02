Na pobreží Anglicka našli rekordne veľkú stopu mäsožravého dinosaura

Bradford 20. februára (TASR) - V anglickom grófstve Yorkshire objavili rekordne veľkú skamenenú stopu theropoda – mäsožravého dinosaura. TASR informuje podľa správy BBC.



Takmer meter veľký trojprstý odtlačok našla miestna archeologička Marie Woodsová v apríli 2021 a "nemohla uveriť", na čo sa to vlastne pozerá.



"Musela som to urobiť dvakrát. Predtým som videla niekoľko menších odtlačkov, ale ani jeden takýto (veľký)," dodala.



Neskôr sa ukázalo, že už predtým ho videl aj miestny zberateľ fosílií Rob Taylor, keď ešte nebol úplne odkrytý. Obaja nález venovali múzeu Rotunda v Scarborough, kde sú vystavené aj ďalšie fosílie.



Stopa vznikla pred 166 miliónmi rokov, keď sa obrovský theropod pravdepodobne prikrčil a nohu hlbšie zatlačil do zeme. Neskôr sa z nej vytvorila doteraz najväčšia takáto fosília v dnešnom zálive Burniston Bay neďaleko mesta Scarborough.



Paleontológ na univerzite v Manchestri Dean Lomax povedal, že "úžasný" objav vrhol nové svetlo na správanie sa mäsožravých velikánov, ktorí sa kedysi v týchto miestach pohybovali. Pravdepodobne išlo o stopu megalosaura. Tím zberateľov fosílií zachránil krehký odtlačok z miesta nálezu, pretože mu hrozilo zničenie v dôsledku erózie alebo zosuvov pôdy.



"Podoba stopy môže naznačovať, že tento veľký dravec bol v podrepe. Je zábavné pomyslieť si, že tento dinosaurus sa mohol v jedno lenivé nedeľné popoludnie kedysi v jure prechádzať po blatistej pobrežnej planine," dodal Lomax.



"Teraz, po dôkladnom preštudovaní sa plánuje jeho verejné vystavenie, aby sa podnietila predstavivosť ďalšej generácie lovcov fosílií," povedal Lomax.