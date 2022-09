Na pobreží Izraela objavili pohrebnú komoru z mladšej doby bronzovej

Jeruzalem 19. septembra (TASR) - Izraelskí archeológovia v nedeľu oznámili výnimočný objav pohrebnej komory z čias egyptského faraóna Ramesseho II. Obsahovala desiatky kusov keramiky a bronzových predmetov. TASR o to informuje podľa správy agentúry AFP.



Nález sa podaril v utorok na pláži v Palmachimskom národnom parku, keď počas úpravy terénu prerazili jej strop. Archeológovia zostúpili rebríkom do priestrannej, človekom vytvorenej štvorcovej pohrebnej komory. Vo videu, ktoré zverejnil Izraelský pamiatkový úrad (IAA), vidno vo svetle bateriek desiatky keramických nádob rôznych tvarov a veľkostí. Ich vznik datujú do obdobia Ramesseho II., ktorý zomrel v roku 1213 pred n. l.



V komore vidieť keramické misky, niektoré natreté červenou farbou a niektoré aj s kosťami - hrnce na varenie či iné nádoby, lampy a bronzové hroty šípov a oštepov. Nájdené predmety boli pohrebnými obetami, ktoré mali sprevádzať zosnulých na ceste do posmrtného života. V rohu pohrebnej komory bola najmenej jedna relatívne neporušená kostra.



"Komora môže poskytnúť úplný obraz pohrebných zvykov z mladšej doby bronzovej,“ povedal Eli Jannaj, expert IAA na dobu bronzovú. Je to "extrémne vzácny objav, aký sa podarí len raz za život", povedal JannaJ. Poukázal na mimoriadne bohatstvo obsahu komory, ktorá zostala ukrytá pred okolitým svetom asi 3300 rokov.



V tom období v Egypte vládol faraón Ramesse II., ktorý ovládal aj Kanaán, historickú oblasť na území dnešného Izraela a Palestíny.



Nádoby pochádzajú z Cypru, Libanonu, zo severnej Sýrie, z Gazy a Jaffy a sú svedectvom "živej obchodnej činnosti, ktorá prebiehala pozdĺž pobrežia", uviedol Jannaj vo vyhlásení IAA.



Komoru znovu zapečatili a bude strážená, až kým sa nepripraví plán archeologického prieskumu. IAA upozornil, že za krátky čas medzi jej objavením a uzavretím z nej bolo ukradnutých "niekoľko vecí".