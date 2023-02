Na pobrežie Cypru vyplavilo osem uhynutých vorvaňovcov

Nikózia 13. februára (TASR) - Na pobrežie Cypru v uplynulých dňoch vyplavilo telá najmenej ôsmich uhynutých vorvaňovcov. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvolala na pondelkové vyjadrenia cyperských predstaviteľov.



"Nevieme, čo sa presne stalo," uviedol v súvislosti s úhynom veľrýb hovorca cyperského ministerstva rybolovu a morského výskumu Ioannis Ioannu.



Medzi uhynutými zvieratami bolo sedem vorvaňovcov zobcových (Ziphius cavirostris), ktoré sú najrozšírenejším druhom z tejto čeľade. Ôsmeho živočícha sa zatiaľ nepodarilo bližšie identifikovať.



Agentúra DPA pripomína, že vorvaňovce sa v mori orientujú pomocou echolokácie – vysielaním a prijímaním odrazených vysokofrekvenčných zvukov. Tento spôsob orientácie mohli narušiť napríklad lodné sonary alebo zvukové vlny spôsobené minulotýždňovým silným zemetrasením, ktoré zasiahlo Turecko a Sýriu. Príčinou úhynu živočíchov by však mohla byť aj choroba.



Vorvaňovce žijú v hlbokých vodách a k pobrežiu sa približujú len zriedka. Ich hlavnou korisťou sú kalamáre, za ktorými sa ponárajú do veľkých hĺbok.



V Stredozemnom more sú najbežnejšie práve spomínané vorvaňovce zobcové. Sú plaché a pohybujú sa buď osamotene, alebo v menších skupinách. Ich priestorovú orientáciu narúšajú najmä vojenské sonary, vyplýva z údajov Nemeckej nadácie pre ochranu morského prostredia.