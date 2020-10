Na pobrežie Džibutska vyplavilo desať tiel migrantov

Džibuti 15. októbra (TASR) - Telá desiatich migrantov vyplavilo more na breh v Džibutsku vo východnej časti Afriky, oznámila vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Mŕtve telá boli nájdené v prístavnom meste Obok, odkiaľ pravidelne odchádzajú člny plné migrantov, najmä Etiópčanov, ktorí sa snažia dostať do Jemenu alebo sa pokúšajú vrátiť späť do svojej domovskej krajiny, píše agentúra Reuters.



Každý mesiac cez Jemen prejdú tisíce etiópskych migrantov smerujúcich za prácou do Saudskej Arábie. V dôsledku obmedzení zameraných na spomalenie pandémie ochorenia COVID-19 vo vojnou zmietanom Jemene sa však stala cesta ešte nebezpečnejšou a mnohí boli nútení vrátiť sa späť.



Začiatkom októbra prišlo na mori o život osem migrantov a ďalších 12 zostalo nezvestných po tom, čo ich pašeráci donútili pri pobreží Džibutska vyskočiť z člna.



Viac ako 14.000 migrantov pochádzajúcich z oblasti Afrického rohu, ktorí uviazli v Jemene, sa snaží vrátiť späť do svojej domovskej krajiny. Len za posledné tri týždne podľa údajov IOM dorazilo do Džibutska 2000 ľudí.