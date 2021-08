Na pobrežie lagúny Mar Menor vyplavilo tony mŕtvych živočíchov

Madrid 26. augusta (TASR) - Na pobrežie lagúny Mar Menor, ležiacej juhovýchodne od španielskeho autonómneho spoločenstva Murcia, vyplavilo more za posledných desať dní päť ton mŕtvych rýb a kôrovcov. Podľa vedcov znečistenie v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva postupne vedie k zničeniu podmorského života tohto kedysi turistického raja, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Regionálni predstavitelia v pondelok uviedli, že z pobrežia odstránili štyri a pol až päť ton mŕtvych živočíchov, ale obrovské množstvo morských tvorov tam stále umiera.



"Je to strašná situácia," povedal riaditeľ regionálnej ochranárskej organizácie ANSE Pedro García, ktorý sa obáva, že počet mŕtvych živočíchov môže byť dvojnásobný v porovnaní s počtom zverejneným úradmi.



Odborníci tvrdia, že ryby sa udusili kvôli nedostatku kyslíka spôsobenému stovkami ton dusičnanov z hnojív unikajúcich do vôd. Voda plná dusičnanov už roky priteká do lagúny a spôsobuje obrovské premnoženie rias, ktoré pri odumieraní a rozklade znižujú množstvo kyslíka vo vode.



Španielska ministerka životného prostredia Teresa Riberová pri stredajšej návšteve lagúny obvinila regionálnu vládu, že zatvára oči pred nedbanlivosťou tamojších poľnohospodárov v Campo de Cartagena, rozsiahlej oblasti intenzívneho poľnohospodárstva, ktorá sa za posledných 40 rokov desaťnásobne rozrástla.



Poľnohospodári sa však bránia a tvrdia, že environmentálne právne predpisy prísne dodržiavajú.



Mar Menor je jedna z najväčších európskych lagún so slanou vodou. Túto lagúnu s rozlohou 135 štvorcových kilometrov oddeľuje od Stredozemného mora úzky pruh zeme s dĺžkou 22 kilometrov.