Na pobrežie Španielska vyplavilo milióny plastových peliet

Madrid 8. januára (TASR) - Na severozápadné pobrežie Španielska vyplavilo milióny malých plastových peliet, ktoré sa zrejme dostali do mora zo strateného prepravného kontajnera.



Piesočnaté pláže v španielskom regióne Galícia sa v pondelok usilovali vyčistiť od peliet stovky dobrovoľníkov so sitami a lopatami, informovala agentúra Reuters.



Spoločnosť Bedeko Europe, ktorá takéto plastové pelety vyrába, uviedla, že sa do mora dostali zrejme z minimálne jedného prepravného kontajnera, ktorý v decembri spadol do mora pri pobreží susedného Portugalska. Kontajner "stratila" loď Toconao, ktorú využíva na prepravu nákladov veľká lodná spoločnosť Maersk.



Pelety tohto druhu sa používajú na výrobu rôznych predmetov každodennej potreby od fliaš po nákupné tašky. Ich priemer dosahuje zvyčajne menej ako päť milimetrov, takže prispievajú k zhoršovaniu problému znečistenia plastmi, keďže sa často dostávajú do riek a oceánov. Ich malé rozmery a nízka hmotnosť zároveň spôsobujú to, že ich odstraňovanie z piesočnatých pláží je veľmi náročné.



Podpredsedníčka španielskej vlády María Jesús Monterová vyjadrila obavy z možných vážnych dôsledkov environmentálneho incidentu na pobreží Galície. Pre televíziu TVE uviedla, že zatiaľ nevie, aký to bude mať vplyv na tamojšie životné prostredie a rybolov.



Environmentálna skupina Ecologistas en Accion kritizovala španielske regionálne úrady za to, že na správy o úniku peliet reagovali príliš neskoro. Skupina okrem toho plánuje podať sťažnosť na holandskú spoločnosť Toucan Maritime, ktorá spomínané plavidlo vlastní, za trestný čin proti životnému prostrediu.



Šéf vlády v Galícii Alfonso Rueda tvrdí, že centrálna vláda v Madride vedela o úniku peliet asi dva týždne, ale jeho kabinet informovala až 4. januára. Podľa Madridu bola regionálna pobrežná stráž o incidente informovaná už 20. decembra.



Reuters píše, že súčasné zábery s galícijských pláží pripomínajú rok 2002, keď tento španielsky región postihla najhoršia environmentálna katastrofa. Do mora sa vtedy dostalo 62.000 ton vykurovacieho oleja, čo vyústilo v uzatvorenie najbohatších španielskych rybolovných oblastí.



Podľa správy neziskovej organizácie The Pew Charitable Trusts každoročne kontaminuje morské ekosystémy približne desať biliónov plastových peliet.