Na pobrežie západného Anglicka vyplavilo more samca vorvaňa tuponosého

Londýn 8. apríla (TASR) - Na pobrežie západného Anglicka v piatok vyplavilo vorvaňa tuponosého. Ochranári uviedli, že zviera mohlo byť mŕtve už pred vyplavením. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News a denníka The Guardian.



Členov organizácie na ochranu morských živočíchov (BDMLR) privolali na pláž pri meste Grimsby v anglickom grófstve Lincolnshire.



"Nanešťastie, príliv rýchlo stúpal a to zdravotníkom z BDMLR neumožňovalo bezpečný prístup k veľrybe, ktorá bola čoskoro zaliata vodou," uviedol hovorca organizácie. Išlo o samca, pričom samice sa tak ďaleko na severe nevyskytujú.



Hovorca uviedol, že pre tieto zvieratá nie sú relatívne plytké vody prirodzeným prostredím a preto majú problém zaobstarať si potravu. Strácajú preto orientáciu a trpia podvýživou.



Vorvaň tuponosý (Physeter macrocephalus) je najväčší druh bezkosticovcov a dorastá až do dĺžky 16 metrov.