Na pobyt v Británii sa prihlásili už viac ako tri milióny občanov EÚ

Brusel/Londýn 6. februára (TASR) - Britská ministerka vnútra Priti Patelová vo štvrtok oznámila, že podľa najnovších údajov jej rezortu požiadali o pobyt v Spojenom kráľovstve už viac ako tri milióny občanov 27 členských krajín EÚ.



Patelová v správe pre médiá upozornila, že uvedené číslo bolo dosiahnuté necelý rok po úplnom spustení takzvanej Pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme).



Cieľom tejto schémy je uľahčiť občanom z Únie a ich rodinným príslušníkom, aby mohli aj po brexite naďalej žiť a pôsobiť v Británii. Britské úrady už v rámci nej schválili vyše 2,7 milióna žiadostí o pobyt, ktoré je možné podávať do 30. júna 2021.



Záujemcovia o prihlásenie sa do uvedenej schémy musia vykonať tri kľúčové kroky: preukázať svoju totožnosť, dokázať, že žijú v Spojenom kráľovstve a predložiť čistý výpis z registra trestov.



"Teší ma, že už bolo predložených viac ako tri milióny žiadostí do tejto mimoriadne úspešnej pobytovej schémy. Je to najväčšia schéma svojho druhu v britskej histórii a vďaka nej sa môžu občania EÚ dovolávať svojich práv aj v ďalších desaťročiach," uviedla Patelová.



Zároveň vyzvala EÚ, aby spustila podobnú pobytovú schému pre Britov žijúcich v Únii. Podľa nej už na takýto krok nastal ten správny čas.



Podľa Patelovej britská vláda prichádza s novou vlnou cielenej reklamy, ktorá sa spustí už na budúci týždeň. Jej zámerom je povzbudiť tých oprávnených občanov EÚ, ktorí sa do pobytovej schémy zatiaľ neprihlásili, aby tak čo najskôr urobili. Kampaň bude stáť 3,75 milióna libier, ktoré sa venujú na televíznu, rozhlasovú či internetovú reklamu. Príslušné inzeráty budú zverejnené v internetových novinách miestnej poľskej, rumunskej, talianskej, litovskej a portugalskej komunity.



Spravodajca TASR Jaromír Novak