Na počesť Paula McCartneyho vychádza špeciálna sada poštových známok

Na snímke jedna z dvanástich poštových známok, ktoré vydáva britská Kráľovská pošta na počesť Paula McCartneyho a jeho "obrovského" odkazu v hudobnom svete. Zobrazuje obal debutovej platne s názvom McCartney, ktorá vyšla v roku 1970. Foto: TASR/AP

Londýn 6. mája (TASR) - Na počesť Paula McCartneyho a jeho "obrovského" odkazu v hudobnom svete vydáva britská Kráľovská pošta novú sadu známok. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News. Súbor 12 známok, vytvorených v spolupráci so samotným spevákom a skladateľom, bude v predaji od 28. mája.uviedla Kráľovská pošta.Hlavná sada známok zobrazuje obaly ôsmich McCartneyho albumov, ktoré definovali jeho kariéru. Je medzi nimi debutová platňa s názvom McCartney, ktorá vyšla v roku 1970, ako aj jeho nateraz posledný album číslo jeden - McCartney III -, ktorý bol nahraný a vydaný vlani počas lockdownu spôsobeného koronavírusovou pandémiou.Menšia sada štyroch známok obsahuje fotografie sira Paula v nahrávacom štúdiu v rôznych fázach jeho kariéry.Paul McCartney (78) je najúspešnejším umelcom v oblasti albumov v oficiálnej histórii britských rebríčkov, píše Sky News. Je autorom alebo spoluautorom 188 nahrávok, ktoré sa v Británii dostali do rebríčkov - z toho 91 do prvej desiatky a 33 na prvé miesto.McCartney je jedným z iba troch umelcov, ktorí sa objavili na špeciálnom vydaní známok - popri Davidovi Bowiem a Eltonovi Johnovi.