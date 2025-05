Na pochod Pride do Budapešti príde najmenej 70 europoslancov

Budapešť 30. mája (TASR) - Najmenej 70 členov Európskeho parlamentu plánuje účasť na tohtoročnom 30. ročníku pochodu Pride v Budapešti, ktorý je plánovaný na 28. júna. Pre stanicu CNN to potvrdili viacerí členovia EP. Usporiadanie tohto podujatia je otázne odvtedy, čo vláda maďarského premiéra Viktora Orbána v marci v zrýchlenom konaní schválila zákon sprísňujúci pravidlá zhromažďovania. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V zmysle uvedeného zákona účastníci pochodu musia rátať s pokutami a identifikáciou s použitím technológie rozpoznávania tváre, píše CNN.



Spolupredsedníčka medziskupiny EP pre práva LGBT+ ľudí, holandská europoslankyňa Kim van Sparrentaková uviedla, že aj napriek tomu sa členovia najmenej šiestich skupín EP plánujú zúčastniť na pochode Pride v Budapešti.



Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej budú zakázané akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Servera telex.hu uviedol, že novela z dielne vládnej strany Fidesz má za cieľ znemožniť konanie budapeštianskych pochodov Pride.



Server podotkol, že Fidesz obmedzuje právo zhromažďovať sa s odvolaním sa na ochranu detí. Organizátori a účastníci podujatí, ktoré by propagovali homosexualitu, môžu dostať pokutu až do výšky 200.000 forintov (500 eur).











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)