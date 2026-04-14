Na Pochod živých medzi koncentračnými tábormi prišli tisíce ľudí
Autor TASR
Varšava 14. apríla (TASR) - Tisíce ľudí z celého sveta sa v utorok zišli pred bývalým koncentračným táborom Auschwitz v Poľsku, aby si uctili pamiatku miliónov obetí holokaustu zavraždených nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny, informovala agentúra AP, píše TASR.
Každoročný Pochod živých, ktorý sa koná už 38 rokov, zvyčajne priláka tisíce účastníkov. Tento rok sa na ňom zúčastnilo aj 50 preživších holokaust, pričom niektorí pricestovali z Izraela aj napriek logistickým problémom spôsobeným obmedzeniami v doprave súvisiacimi s vojnou s Iránom.
Pochod živých sa tradične začal trúbením na šofar - hudobný nástroj z baranieho rohu, ktorý sa používa pri slávnostných židovských náboženských obradoch. Východiskovým bodom pochodu bol Auschwitz. Skončil sa o tri kilometre ďalej, v bývalom koncentračnom tábore Birkenau.
Auschwitz-Birkenau bol najväčší nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor a stal sa symbolom holokaustu. Iba v Birkenau bolo za druhej svetovej vojny zabitých najmenej 1,1 milióna Židov.
Pochod živých symbolizuje pochody smrti, ktoré sa na sklonku vojny odohrali na mnohých miestach Európy. Je i prejavom vzdoru, že židovský národ stále žije aj napriek snahám nacistov o jeho vyhladenie.
Medzi účastníkmi tohtoročného Pochodu živých boli aj ľudia, ktorí prežili nedávne antisemitské útoky vrátane masovej streľby v decembri 2025, keď bolo počas osláv chanuky na pláži Bondi Beach v austrálskom Sydney zastrelených 15 ľudí.
Do Poľska pricestovala napr. Hannah Abesidonová, dcéra 78-ročného Tibora Weitzena, ktorý sa stal sa jednou z obetí útoku na Bondi Beach. V rozhovore s novinármi Abesidonová poskytla svedectvo o útoku, pričom uviedla: „Môj otec neprežil, pretože bol Žid....Židmi sa to začína, ale Židmi sa to nekončí.“
Zástupkyňa výkonného riaditeľa organizácie International March of the Living Revital Yakin Krakovská varovala, že antisemitizmus je aj dnes živý napriek poučeniam z holokaustu. Spomenula pritom 7. október 2023, keď palestínske militantné komandá spustili rozsiahlu ofenzívu proti Izraelu z pásma Gazy, pričom prelomili bariéru medzi Pásmom Gazy a Izraelom a vynútili si vstup do izraelských osád a vojenských zariadení, pričom tam terorizovali a vraždili miestnych obyvateľov a vojakov. Vyše 200 civilistov zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izrael na tento teroristický vpád reagoval najprv leteckou a potom aj rozsiahlou pozemnou operáciou v Pásme Gazy, ktorá sa vyžiadala tisíce obetí. Vojnový konflikt Izraela s Hamasom sa skončil v októbri 2025 dohodou o prímerí.
„Od 7. októbra antisemitizmus prudko vzrástol a šíri sa všade...Jeho rozsah a to, ako sa táto nenávisť začína považovať za bežnú, pripomína temné obdobia minulosti, ktorých dôsledky dnes veľmi dobre poznáme,“ zdôraznila Krakovská.
Genocídu šiestich miliónov Židov nacistickým Nemeckom si v utorok, v Deň pamiatky obetí holokaustu (Jom ha-šoa), v Izraeli pripomenuli dvomi minútami ticha, počas ktorých sa prakticky zastavil život v krajine. Po dvoch minútach ticha sa v areáli jeruzalemského pamätníka holokaustu Jad va-šem začal aj oficiálny spomienkový obrad.
Podľa izraelských úradov v súčasnosti v krajine žije približne 111.000 ľudí, ktorí prežili holokaust.
