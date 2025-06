Na pochode Budapešť Pride sa očakáva rekordná účasť

Budapešť 28. júna (TASR) - Na pochode Pride v maďarskom hlavnom meste Budapešť sa očakáva v sobotu popoludní rekordná účasť, TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Premiér Viktor Orbán v piatok povedal, že hoci polícia 30. ročník pochodu Pride „nerozpustí“, tí, ktorí sa na ňom zúčastnia, by si mali byť vedomí „právnych dôsledkov“. Účastníci ignorujú zmeny v maďarskej legislatíve, ktoré podľa kritikov predstavujú bezprecedentný úpadok práv komunity LGBTQ v Európskej únii.



Podľa novelizovaného zákona organizátori a účastníci podujatí, ktoré by propagovali homosexualitu, môžu dostať pokutu až 200.000 forintov (500 eur). Napriek riziku pokuty sa očakáva, že o 14.00 h (hodinu pred začiatkom pochodu) sa pri budapeštianskej radnici zhromaždí viac ako 35.000 ľudí, vrátane členov vlád z niekoľkých krajín EÚ a desiatok europoslancov.



„Nepostavíme sa len za seba... Ak tento zákon nebude zrušený, východná Európa by mohla čeliť vlne podobných opatrení,“ povedala spoluorganizátorka pochodu Pride Viktoria Radvanyi.



Na stĺpoch verejného osvetlenia pozdĺž plánovanej trasy pochodu sa objavili čerstvo nainštalované kamery.



Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony trvá na tom, že žiadny účastník nemôže čeliť odvetným opatreniam, pretože pochod spoluorganizuje radnica a je mestským podujatím. To si nevyžaduje súhlas polície.



„Polícia má zajtra (28. júna) iba jednu úlohu a je to vážna úloha: zaistiť bezpečnosť maďarských a európskych občanov, ktorí sa zúčastnia na podujatí,“ povedal v piatok Karacsony počas brífingu s hosťujúcou komisárkou EÚ pre rovnosť Hadjou Lahbib.



Maďarský najvyšší súd (Kúria) dal minulý týždeň (20. júna) za pravdu Budapeštianskemu riaditeľstvu polície (BRFK), ktoré vo štvrtok rozhodlo o zákaze pochodu Budapest Pride.



Podľa súdneho verdiktu polícia rozhodla s ohľadom na predchádzajúce usmernenia a nedopustila sa porušenia zákona. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, organizátori sa však môžu odvolať na Súdny dvor Európskej únie.



Starosta Budapešti Karácsony preto prebral nad pochodom záštitu a Pride bude mestským podujatím v spolupráci s Nadáciou dúhová misia (Szivárvány Misszió Alapítvány).



Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej sú zakázané zhromaždenia propagujúce homosexualitu. O mesiac neskôr prijal aj ústavnú zmenu na posilnenie právnych základov zákazu. Podľa maďarských médií bolo cieľom vládnej strany Fidesz znemožniť konanie pochodov Pride s odvolaním sa na ochranu detí.



„Orbán používa pred budúcoročnými voľbami osvedčený recept tým, že vyvoláva konflikt,“ povedal pre agentúru AFP politický analytik Daniel Mikecz.



Budapest Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov.