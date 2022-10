Na pochode LGBTQ v Taiwane sa zúčastnilo 120.000 účastníkov

Tchaj-pej 29. októbra (TASR) - Približne 120.000 ľudí sa v sobotu zúčastnilo na 20. ročníku pochodu sexuálnych menších v taiwanskej metropole Tchaj-pej. Do ulíc vyšli napriek daždivému počasiu, a to v pršiplášťoch či dúhovom oblečení, pričom mnohí niesli aj dúhové vlajky či vlajočky, informuje agentúra AP.



Tzv. gay pride sa na Taiwane prvýkrát konal v roku 2003. Do parku v centre metropole Tchaj-pej vtedy prišlo len zhruba 700 účastníkov, z ktorých väčšina mala navyše zakrytú tvár, aby sa vyhla stigmatizácii, pripomína AP.



Situácia sa však od vtedy v tejto ostrovnej krajine zmenila a Taiwan sa stal v roku 2019 prvou ázijskou krajinou, ktorá zlegalizovala manželstvá ľudí rovnakého pohlavia. V súčasnosti je Taiwan vnímaný ako jedna z najpriateľskejších ázijských krajín voči LGBTQ komunite.



Z dôvodu pandémie koronavírusu sa v roku 2020 pochod LGBTQ na Taiwane konal s obmedzeniami, zatiaľ čo vlani prebiehal len online formou, uvádza agentúra DPA. Táto východoázijská ostrovná krajina však epidemiologické opatrenia nedávno uvoľnila a tak sa tento rok pochod mohol konať tradičným spôsobom.



Agentúra AP pripomína, že situácia LGBTQ komunity sa na Taiwane za ostatné roky zlepšila, jej príslušníci však stále čelia určitým prekážkam. Ohľadom spomínaných manželstiev párov rovnakého pohlavia napríklad platí, že Taiwan povoľuje takéto sobáše len u svojich občanov, no v prípade cudzincov ich neuznáva.