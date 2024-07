Na pochode Pride v Kolíne prišlo vyše milióna ľudí

Kolín nad Rýnom 21. júla (TASR) - Viac než milión ľudí sa v nedeľu zúčastnilo na pochode Pride v nemeckom meste Kolín nad Rýnom. Ide o jednu z najväčších podujatí na podporu LGBTQI ľudí v celej krajine, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Centrom mesta pochodovalo približne 250 zoskupení so zhruba 60.000 účastníkmi, ktorých podporovali davy ľudí. Centrom mesta prešlo aj zhruba 90 alegorických vozov.



Mesto na zaistenie bezpečnosti pochodu nasadilo do ulíc Kolína niekoľko stoviek policajtov. Pred začiatkom pochodu na moste Deutzer ponad rieku Rýn vystúpili s prejavmi aj predsedníčka Bundestagu Bärbel Basová, minister zdravotníctva Karl Lauterbach a spolková ministerka kultúry Claudia Rothová.



Práve Rothová podotkla, že výročné pochody Pride v Kolíne, ktoré sú jednými z najväčších v rámci Európy, sú "najvýznamnejšie" v Nemecku, cituje DPA.



Lauterbach upozornil, že k útokom na kvír ľudí dochádza stále častejšie. Podujatie preto označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí. "Považujem za šokujúce, že vidíme, ako sa v Európe v súčasnosti potlačujú práva," dodal pre DPA.



Podujatiami Pride sa pripomínajú udalosti z roku 1969 v New Yorku, keď polícia vtrhla do priestorov baru Stonewall Inn, čo vyvolalo niekoľkodňové nepokoje gayov, lesieb a transrodových ľudí.