Na podporu polície vyšlo vo Francúzsku do ulíc 45.000 ľudí
Autor TASR
Paríž 31. januára (TASR) - Na výzvu policajných odborov sa v sobotu v 20 mestách Francúzska konala zhromaždenia, ktorých účastníci odsúdili „žalostné“ pracovné podmienky policajtov a nedostatok financií pre štátnu políciu.
Ako na svojom webe informoval denník Le Parisien, policajní odborári vyzvali občanov, aby si uvedomili vážnosť situácie a prišli ich podporiť svojou účasťou.
V Paríži sa na zhromaždení na Námestí Bastily a následnom pochode ulicami mesta zúčastnili aj niekoľkí krajne pravicoví politici: Sarah Knafová a Thierry Mariani, ktorí sa chcú v komunálnych voľbách uchádzať o post parížskeho primátora, ako aj krajne pravicová poslankyňa Európskeho parlamentu Marion Maréchalová a predseda radikálnej strany Povstaň, Francúzsko (Debout la France - DLF) Nicolas Dupont-Aignan.
Podľa generálneho tajomníka policajných odborov Alliance Fabiena Vanhemelrycka polícia „už nemôže vykonávať svoju prácu za normálnych podmienok“ a je „preťažená“ kvôli nedostatku personálu, zlým pracovným podmienkam a nevyhovujúcim priestorom. Upozornil aj na pokles počtu zamestnancov a zvýšenú záťaž v policajných oddeleniach, napríklad v departemente Hauts-de-Seine v metropolitnej oblasti Paríža.
Okrem Paríža sa protesty konali aj v Nice (400 účastníkov), Toulouse (400), Bordeaux (200) a Pau (80). Odborári odhadujú účasť v celej krajine na asi 45.000 ľudí.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez, ktorého odborári na svoj protest pozvali, sa na demonštrácii osobne nezúčastnil s odôvodnením, že ide o akciu odborov a on je viazaný neutralitou. Prostredníctvom príspevku na sociálnych sieťach však vyzdvihol, že vláda od roku 2017 vytvorila 12.500 nových miest v policajných silách, zdvojnásobila rozpočet na infraštruktúru a nakúpila 19.000 vozidiel. Vláda plánuje aj ďalšie investície do personálu a vybavenia polície, zdôraznil Nuez.
