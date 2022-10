Na podporu požiadaviek učiteľov vytvorili v Budapešti živú reťaz

Budapešť 27. októbra (TASR) - Tisíce učiteľov, žiakov a rodičov vytvorili vo štvrtok ráno v Budapešti i v ďalších maďarských mestách živú reťaz na protest proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve. Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) oznámil, že ďalší celoštátny štrajk učiteľov sa bude konať 18. novembra, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server Telex.hu.



Tajomníčka PDSZ Erzsébet Nagyová uviedla, že 2. novembra sa v parlamente bude diskutovať o stave verejného školstva. Na tejto diskusii sa zúčastnia mnohí učitelia i študenti.



Podľa PDSZ 22. novembra, v deň maďarského verejného školstva, pripravia pre študentov hodiny demokracie a 26. novembra bude na Kossuthovom námestí hromadná demonštrácia, ktorej účastníci budú hovoriť o problematike školstva.



Požiadavky nespokojných učiteľov podporilo 14. októbra na Námestí hrdinov v Budapešti najmenej 4000 demonštrantov.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás 13. októbra povedal, že ak sa Maďarsko dohodne s Európskou komisiou na podmienkach vyplácania eurofondov, učiteľov čaká bezprecedentné zvýšenie miezd. "Dohodou (s Európskou komisiou) možno do roku 2025 dosiahnuť cieľ, aby učitelia zarábali 80 percent priemernej mzdy absolventov vysokých škôl," dodal Gulyás.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí; na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.



Do výstražného štrajku 31. januára sa zapojilo 20.000 pedagógov. Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpilo 16. marca 30 percent učiteľov. Pedagógovia uskutočnili podobne rozsiahli štrajk aj 5. októbra.







