Na podujatí EuroPride v Belehrade zadržali desiatky ľudí

Belehrad 18. septembra (TASR) - Počas pochodu EuroPride, ktorý sa napriek vládnemu zákazu konal v sobotu v uliciach Belehradu, bolo srbskou políciou zadržaných 87 ľudí. Voči 11 z nich bolo vznesené aj obvinenie, informovala v nedeľu agentúra AFP, ktorá sa odvolala na rozhovor srbského ministra vnútra Aleksandra Vulina pre komerčnú televíziu Pink.



Sobotňajší pochod, ktorý mal byť základným podujatím stretnutia EuroPride na podporu práv sexuálnych menšín, ministerstvo vnútra začiatkom tohto týždňa zakázalo. Ako dôvod uviedlo obavy o bezpečnosť účastníkov po tom, ako pravicové skupiny pohrozili protestmi proti podujatiu na podporu sexuálnych menšín.



Napriek oficiálnemu zákazu sa tisíce ľudí v sobotu podvečer vydali na niekoľko stoviek metrov dlhý pochod centrom Belehradu - od Ústavného súdu do neďalekého parku - čo bola oveľa kratšia trasa, než organizátori pôvodne plánovali.



Protesty proti tomuto podujatiu ministerstvo vnútra tiež zakázalo, ale krajne pravicové skupiny sa zišli pred niekoľkými belehradskými chrámami a následne sa vydali do ulíc.



Miestne médiá informovali, že pozdĺž trasy pochodu EuroPride potom došlo k viacerým potýčkam a útokom na policajtov.



"Počas včerajších udalostí Srbsko ukázalo, že je funkčným a organizovaným štátom..., ktorý dokáže zabezpečiť plnú bezpečnosť svojich občanov," uviedol Vulin podľa vyhlásenia svojho ministerstva.



Podľa jeho slov nebol zranený žiadny občan, ale 13 zo 6000 policajtov nasadených na podujatie utrpeli ľahké zranenia.



Srbská premiérka Ana Brnabičová, ktorá sa otvorene hlási k svojej homosexuálnej orientácii, v sobotu uviedla, že je hrdá na to, že počas pochodu v Belehrade nedošlo k "žiadnym vážnym incidentom".



Srbsko, ktoré sa usiluje o vstup do Európskej únie, bolo pod medzinárodným tlakom, aby povolilo konanie pochodu EuroPride.



Srbsko, ktoré je patriarchálnou a prevažne pravoslávnou krajinu, kde je homofóbia stále hlboko zakorenená, právne neuznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia - aj napriek určitému pokroku, ktorý sa v priebehu rokov dosiahol pri znižovaní diskriminácie.