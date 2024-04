Na podujatie švédskej Ľavicovej strany vtrhli útočníci

Štokholm 25. apríla (TASR) - Troch ľudí hospitalizovali so zraneniami po tom, ako na podujatie švédskej Ľavicovej strany (V) vtrhli maskovaní útočníci. Uviedla to v stredu švédska polícia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Večerné podujatie v Štokholme malo byť o rastúcom fašizme vo Švédsku. Krátko pred jeho začiatkom však do dejiska vtrhla skupina maskovaných osôb, informovala protirasistická nadácia Expo, ktorá mala na podujatí svojho zástupcu.



Útočníci do miestnosti hodili dymovnice a použili sebaobranné spreje, uviedla Expo na svojej webstránke. Člen Ľavicovej strany Mattias Skagerholm povedal, že útočníci tiež fyzicky napadli účastníkov podujatia, informovala tlačová agentúra TT.



Zábery, ktoré zverejnila nadácia Expo, ukazovali rozrušených ľudí pred dejiskom podujatia, pričom jedna z osôb mala na čele krvavú ranu.



Švédský premiér Ulf Kristersson uviedol, že takéto incidenty nemajú vo Švédsku miesto. "Útok na demokratické stretnutie je útokom na celú našu demokraciu," dodal.