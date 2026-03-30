Pondelok 30. marec 2026
Na pohraničí Pakistanu a Afganistanu pokračujú ozbrojené potýčky

Na snímke zničená miestnosť v Afganistane po leteckom útoku Pakistanu. Foto: TASR/AP

Kábul 30. marca (TASR) - V pohraničných oblastiach Afganistanu a Pakistanu hlásili obe krajiny v nedeľu ďalšie útoky. Podľa agentúry Reuters k najnovšej streľbe došlo v čase, kedy sa Islamabad pripravuje na usporiadanie rokovaní medzi USA a Iránom v súvislosti s vojnou na Blízkom východe, píše TASR.

Pakistan aj Afganistan použili v nedeľu delostrelectvo a ťažké zbrane, potvrdili predstavitelia. Incidenty sa odohrali v afganskej provincii Kúnar a pakistanskom okrese Badžaur.

Pakistanská paľba zabila najmenej jednu osobu a zranila ďalších 16, z ktorých väčšina boli ženy a deti, uviedol Hamdulláh Fitra, zástupca hovorcu afganského vládneho hnutia Taliban.

Anonymní pakistanskí bezpečnostní predstavitelia tvrdili, že Islamabad iba reagoval na ostreľovanie z Afganistanu a popreli, že by sa zameriaval na akékoľvek civilné ciele.

K pohraničným zrážkam došlo v nedeľu, kedy Pakistan hostil predstaviteľov Saudskej Arábie, Egypta a Turecka s cieľom diskutovať o zmiernení napätia vo vojne na Blízkom východe. Pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar po nich oznámil, že Islamabad by mohol byť dejiskom rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.

Ozbrojené zrážky medzi Kábulom a Islamabadom sa vyostrili v októbri minulého roka a viedli k takmer úplnému uzavretiu spoločnej hranice. Pakistan následne vyhlásil „otvorenú vojnu“ Talibanu a 27. februára bombardoval afganské hlavné mesto Kábul. Odvtedy sa ozbrojené potýčky v pohraničných oblastiach zintenzívnili.

Krajiny 18. marca oznámili „dočasnú prestávku“ v útokoch na žiadosť viacerých krajín a pri príležitosti konca moslimského posvätného mesiaca ramadán.
