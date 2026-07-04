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Na pohreb Chameneího prichádzajú státisíce smútiacich

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Smútiaci sa zhromažďujú na začiatku celodňových pohrebných obradov za zosnulého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a členov jeho rodiny vo Veľkej mešite imáma Chomejního v Mosalle v Teheráne v Iráne v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR/AP

V dave vo Veľkej mešite Mosallá držalo niekoľko smútiacich veľkú vlajku s nápisom: „#KillTrump“ (#ZabiteTrumpa).

Autor TASR
Teherán 4. júla (TASR) - Státisíce smútiacich sa v sobotu začali schádzať v iránskom hlavnom meste Teherán na niekoľkodňový pohreb zosnulého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Rakva s pozostatkami Chameneího je až do pondelka vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá. Pred jeho rakvou zahalenou do štátnej vlajky uloženou v presklenej vitríne sa smútiaci od žiaľu bili do hrude - čo je na šiitských pohreboch bežná prax - a volali po pomste voči Izraelu a Spojeným štátom. Niektorí smútiaci skandovali: „Naše slovo je jednotné! Pomsta! Pomsta!“, ďalší niesli transparenty a vlajky, zatiaľ čo bilboardy po celom meste zobrazovali Chameneího tvár.

Muži a ženy sa vo vnútri Veľkej mešity Mosallá zhromažďovali oddelene, a to až po tom, čo prešli detektormi kovov a osobnou prehliadkou. Na okolitých uliciach hliadkovala polícia ozbrojená útočnými puškami.

Rakvy zosnulých rodinných príslušníkov ležali umiestnené pod Chameneího rakvou s umiestneným čiernym turbanom, ktorý ho označoval za priameho potomka proroka Muhammada. Medzi mŕtvymi bola aj manželka Chameneího syna a nástupcu Modžtabu, pričom jeho prípadná účasť na pohrebe zostáva naďalej nejasná. Od nástupu do funkcie najvyššieho duchovného vodcu ho na verejnosti doposiaľ nevideli; podľa oficiálne nepotvrdených správ utrpel pri americko-izraelskom útoku z 28. februára, pri ktorom zahynul jeho otec a ďalší členovia rodiny, vážne zranenia v oblasti tváre a končatín.

Irán si na začiatok pohrebu vybral 4. júl, ktorý je zároveň dňom 250. výročia vzniku USA, pripomína AP. Hoci úrady toto načasovanie nepriznali, davy na ceremónii v Teheráne skandovali: „Smrť Amerike!“ Tento slogan je v Iráne bežný od islamskej revolúcie v roku 1979, obsadenia amerického veľvyslanectva a následnej rukojemníckej krízy.

„Vytĺkli sme z Iránu dušu,“ vyhlásil v rovnakom čase americký prezident Donald Trump vo svojom prejave v Južnej Dakote pred pamätníkom Mount Rushmore. „Tak strašne sa chcú dohodnúť. Dali sme im týždeň voľna na pohreb,“ dodal.

Na amerického prezidenta sa v Teheráne nezabudlo, konštatuje AP. V dave vo Veľkej mešite Mosallá držalo niekoľko smútiacich veľkú vlajku s nápisom: „#KillTrump“ (#ZabiteTrumpa).

Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva s Chameneím vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameního pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodiskom Chameního.

Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Iránsky vojenský veliteľ vo štvrtok varoval USA a Izrael pred útokom na Irán počas pohrebu.
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