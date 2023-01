Na pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. odcestuje aj český premiér

Praha 3. januára (TASR) – Českú republiku na pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI. zastúpi premiér Petr Fiala. Predseda českej vlády to potvrdil v utorok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na pohrebný obrad, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, sa okrem neho chystajú aj českí biskupi a veriaci.



Telesné pozostatky Benedikta XVI., ktorý zomrel v sobotu vo veku 95 rokov, vystavili v Bazilike sv. Petra v pondelok ráno. Za celý deň si ho prišlo uctiť približne 65.000 ľudí. Vzdať hold zosnulému emeritnému pápežovi môžu ľudia do stredy.



Pohreb je naplánovaný na štvrtok 5. januára. Uskutoční sa na Námestí sv. Petra a viesť ho bude pápež František. Rakvu s telom zosnulého následne uložia do niekdajšej hrobky Jána Pavla II.



Účasť na poslednej rozlúčke Benedikta XVI. potvrdil aj poľský prezident Andrzej Duda či belgický kráľ Filip s kráľovnou Matildou.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)