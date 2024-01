Na pohreb exministra financií Schäubleho prišli stovky ľudí

Offenburg 5. januára (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí vrátane najvyššie postavených nemeckých politikov sa v piatok zúčastnilo na pohrebe nemeckého politika, niekdajšieho ministra financií a vnútra Wolfganga Schäubleho, ktorý sa konal v meste Offenburg ležiacom v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko na juhozápade Nemecka. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Na pohreb prišla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, predseda CDU Friedrich Merz či krajinský premiér Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann. Bohoslužbu v protestantskom kostole viedla bádenská biskupka Heike Springhartová.



Schäubleho vo svojej kázni označila za nezávislého duchom, vytrvalého bojovníka za demokraciu a prezieravého Európana. "Wolfgang Schäuble žil vďaka sile, ktorá bola väčšia ako on sám. Svojou múdrosťou, ako aj kombináciou vytrvalosti a huncútstva, aká je Schwarzwaldu vlastná, formoval kultúru demokracie v našej krajine, pričom až do konca bojoval za zachovanie demokracie," povedala.



Schäuble, člen nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), bol najdlhšie pôsobiacim poslancom Spolkového snemu (od roku 1972 do svojej smrti). Počas svojej politickej kariéry bol ministrom vnútra a financií a v rokoch 2017 až 2021 aj predsedom Bundestagu.



Na post ministra financií vo vláde exkancelárky Angely Merkelovej zasadol v októbri 2009 krátko pred tým, ako sa do pozornosti dostal rastúci rozpočtový deficit Grécka. To odštartovalo dlhovú krízu v eurozóne a ohrozovalo svetový finančný poriadok.



Schäuble bol zástancom väčšej európskej jednoty a pomohol viesť dlhoročné úsilie zamerané na hlbšiu integráciu a prísnejšie pravidlá. Od roku 1990 bol trvale pripútaný na vozík v dôsledku poškodenia miechy, ktoré utrpel po tom, ako ho postrelil duševne chorý muž. Zomrel 26. decembra vo veku 81 po dlhej chorobe.



Spomienka na Schäubleho sa bude konať aj 22. januára v budove Ríšskeho snemu (Reichstag) v Berlíne, kde sídli parlament. Na tomto obrade by sa mal zúčastniť nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier aj viacero ďalších vysokopostavených nemeckých a zahraničných hostí, ako napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron.