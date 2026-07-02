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Na pohrebe Chameneího sa zúčastní aj premiér Šaríf
Smútočné obrady späté s pohrebom Alího Chameneího sa začnú v sobotu 4. júla v Teheráne a v pútnickom meste Kom.
Autor TASR
Karáčí 2. júla (TASR) - Pakistan vo štvrtok oznámil, že na pohrebe najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího sa zúčastní aj tamojší premiér Šahbáz Šaríf. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Chameneí zahynul 28. februára bezprostredne po začatí spoločných americko-izraelských vojenských úderov na islamskú republiku vo veku 86 rokov vo svojej rezidencii v Teheráne. Spolu s ním prišlo o život aj viacero ďalších vysokopostavených iránskych predstaviteľov. Jeho pohreb bol viackrát plánovaný, ale z bezpečnostných dôvodov ho opakovane odložili. Nástupcom Alího Chameneího sa stal jeho syn Modžtabá Chameneí.
Smútočné obrady späté s pohrebom Alího Chameneího sa začnú v sobotu 4. júla v Teheráne a v pútnickom meste Kom. Pohreb je naplánovaný na 9. júla v Chameneího rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu.
Chameneí zahynul 28. februára bezprostredne po začatí spoločných americko-izraelských vojenských úderov na islamskú republiku vo veku 86 rokov vo svojej rezidencii v Teheráne. Spolu s ním prišlo o život aj viacero ďalších vysokopostavených iránskych predstaviteľov. Jeho pohreb bol viackrát plánovaný, ale z bezpečnostných dôvodov ho opakovane odložili. Nástupcom Alího Chameneího sa stal jeho syn Modžtabá Chameneí.
Smútočné obrady späté s pohrebom Alího Chameneího sa začnú v sobotu 4. júla v Teheráne a v pútnickom meste Kom. Pohreb je naplánovaný na 9. júla v Chameneího rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu.