Na pohrebe expremiéra Li Kche-čchianga sa zúčastnil aj Si Ťin-pching

Peking 2. novembra (TASR) — V Pekingu sa vo štvrtok konal pohreb niekdajšieho čínskeho premiéra Li Kche-čchianga, ktorý zomrel minulý týždeň na infarkt vo veku 68 rokov. Informovala o tom agentúra DPA.



Na pohrebe na revolučnom cintoríne v Pekingu sa zúčastnili viacerí poprední čínski politici. Prišiel napríklad čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorého sprevádzala manželka, i premiér Li Čchiang.



Na záver pohrebu bolo telo expremiéra spopolnené.



Pozdĺž cesty k cintorínu stáli stovky ľudí, ktorí skandovali "Predseda vlády odpočívaj v pokoji", keď okolo prechádzal konvoj vozidiel s telom Li Kche-čchianga.



Čínske médiá zverejnili fotografie vlajok stiahnutých na pol žrde pred vládnymi budovami či na Námestí nebeského pokoja.



Li Kche-čchiang zomrel v Šanghaji, odkiaľ jeho pozostatky neskôr previezli do Pekingu.



Predsedom vlády bol od roku 2013. V marci tohto roku odišiel do dôchodku. Tento elitný ekonóm bol kedysi považovaný za horúceho kandidáta na generálneho tajomníka čínskej komunistickej strany, ale v posledných rokoch bol Si Ťin-pchingom čoraz viac odsúvaný do úzadia.



Li Kche-čchiang vyvolal v roku 2020 diskusiu o chudobe a príjmovej nerovnosti, keď vyhlásil, že viac ako 600 miliónov ľudí v Číne zarába mesačne menej ako 140 dolárov.