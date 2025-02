Na pohrebe Nasralláha sa zúčastnia aj iránski predstavitelia

Teherán 22. februára (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu odcestuje do Libanonu na pohreb niekdajšieho vodcu militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, oznámili v sobotu iránske médiá. Na pohrebe sa podľa iránskej agentúry Fars zúčastní aj minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa AFP sa očakáva, že so zosnulým vodcom sa v Bejrúte rozlúčia desaťtisíce ľudí. Nasralláhov pohrebný obrad sa bude konať na športovom štadióne v blízkosti bejrútskeho medzinárodného letiska Ráfika Harírího, oznámil ešte začiatkom februára jeho nástupca Naím Kásim. Medzinárodné letisko pre pohreb na štyri hodiny preruší prevádzku a zastaví všetky prílety a odlety.



Kálíbáf "spolu s niekoľkými poslancami a štátnymi predstaviteľmi odcestuje v nedeľu do Libanonu, aby sa zúčastnil na Nasralláhovom pohrebe", informovala iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním na člena parlamentu.



Nasralláh zahynul spolu so štyrmi ďalšími osobami vrátane veliteľa Hizballáhu 27. septembra 2024 pri izraelskom nálete na sídlo hnutia na predmestí Bejrútu.



Hnutie Hizballáh je súčasťou Iránskej "osi odporu", čo je voľná aliancia síl, ktoré sú zjednotené v opozícii voči Izraelu, konštatuje AFP.



Medzi Hizballáhom a Izraelom dochádzalo od októbra 2023 takmer ku každodenným cezhraničným stretom. Izraelské pozemné sily následne v septembri 2024 podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu, kde 27. novembra vstúpila do platnosti dohoda o prímerí.



Nasralláh viedol Hizballáh viac ako tri desaťročia. Ako odvetu za jeho zabitie Irán v októbri vypálil na Izrael približne 200 rakiet, pripomína AFP.