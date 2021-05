V Turecku sa objavila nová strana Vlasť, jej lídrom je Muharrem Ince

Muharrem Ince, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Ankara 17. mája (TASR) - Turecký politik Muharrem Ince, ktorý bol v roku 2018 vážnym súperom Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách, požiadal v pondelok ministerstvo vnútra o zaregistrovanie svojej politickej strany Vlasť (Memleket Partisi).Ince vo februári tohto roku oznámil, že vystupuje z opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) a zakladá vlastné hnutie. Už vlani v auguste pritom spustil kampaň nazvanú Vlasť za tisíc dní, počas ktorej chcel cestovať po Turecku a stretávať sa s potenciálnymi voličmi.Muharrem Ince (výslovnosť: Indže) bol v minulosti poslancom tureckého parlamentu za stranu CHP. Spolu s Incem opustili CHP aj ďalší štyria zákonodarcovia.Ince sa ešte počas členstva v CHP stal hlasným kritikom jej predsedu Kemala Kiličdarogla a neúspešne sa uchádzal o jeho funkciu. Ince kritizoval vedenie CHP za autoritárske spôsoby i sporné rozhodnutia pri nominácii členov strany do parlamentných volieb či aj za vytváranie pochybných spojenectiev.Ince - a v uplynulom období aj ďalší zákonodarcovia CHP - kritizovali aj postoj CHP k prokurdskej Ľudovodemokratickej strane (HDP), ktorej poslanci a spolupredsedovia čelia vyšetrovaniu svojich kontroverzných vzťahov so Stranou kurdských pracujúcich (PKK).Agentúra AFP napísala, že Inceho rozhodnutím sa dva roky pred prezidentskými voľbami, ktoré by sa mali konať v júni roku 2023, mení politická mapa Turecka.Inceho cieľom, ako uviedol už vo februári, je vybudovať "" vysloviť svoj názor. Oznámil, že chce ísť "" ako CHP.