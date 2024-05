Na polostrove Reykjanes sa začala od decembra už piata sopečná erupcia

Reykjavík 29. mája (TASR) - Na islandskom polostrove Reykjanes sa v stredu začala ďalšia sopečná erupcia, v poradí už piata od decembra 2023. Oznámil to Islandský meteorologický úrad (IMO), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Erupcia sa podľa IMO začala pri kráteri Sundhnúksgígar ležiacom pozdĺž vulkanických zlomov severne od rybárskeho mestečka Grindavík, ktoré evakuovali už pred decembrovou erupciou. IMO dodal, že láva teraz tryská "prinajmenšom do výšky 50 metrov".



Meteorologický úrad zaznamenával pred najnovšou erupciou v oblasti "intenzívnu seizmickú aktivitu", pričom v pondelok večer informoval, že za ostatných sedem dní evidoval v tejto oblasti "približne 400 zemetrasení".



V rovnakej oblasti došlo k erupciám aj 16. marca, 8. februára, 18. decembra a 14. januára. Rovnako ako pri tých predošlých boli aj teraz uzatvorené geotermálne kúpele Modrá lagúna, ktoré sú najvyhľadávanejšou islandskou turistickou atrakciou.



IMO okrem toho informoval o nahromadení 20 miliónov metrov kubických magmy v tzv. magmatickej komore pod geotermálnou elektrárňou Svartsengi, ktorá zásobuje elektrinou a vodou približne 30.000 obyvateľov polostrova Reykjanes.



Túto elektráreň evakuovali už v decembri, pri prvej zo zmienených erupcii. Od vtedy je prevádzkovaná prevažne na diaľku a v jej okolí boli vybudované bariéry, ktoré ju majú chrániť.



Väčšinu zo 4000 obyvateľov mestečka Grindavík natrvalo evakuovali už v novembri - pred nadchádzajúcou sériou erupcií. Počas januárovej erupcie sa láva dostala aj do tamojších ulíc a pohltila tri domy. Niektorí z miestnych obyvateľov sa však medzičasom vrátili do svojich domov vo štvrtiach, ktoré sú považované za menej ohrozené.