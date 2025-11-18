Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. november 2025Meniny má Eugen
< sekcia Zahraničie

Na poľskej trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku

.
Poľský premiér Donald Tusk (druhý sprava) si prezerá časť koľajnicovej trate, ktorú poškodil výbuch pri obci Mika v pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava - Deblin.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 18. novembra (TASR) - Na úseku poľskej železnice, ktorý bol v pondelok poškodený výbuchom, obnovili v utorok prevádzku v oboch smeroch. Explózie podľa poľských úradov súviseli s aktom diverzie. Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že doprava bola opäť uvedená do prevádzky približne o polnoci, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Poškodenie zasiahlo infraštruktúru železničnej trate číslo 7 na trase Varšava Východná - Dorohusk. Výbušné zariadenia boli použité v okolí obce Mika v garvolinskom okrese a Golab v pulawskom okrese.

Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava - Deblin. Zároveň označil útok na trať za bezprecedentný akt diverzie namierený proti bezpečnosti poľského štátu a jeho občanov. „Prebieha vyšetrovanie a tak ako v predchádzajúcich prípadoch tohto typu, páchateľov dolapíme bez ohľadu na to, kto je ich objednávateľom,“ dodal.

Prokuratúra v pondelok začala vyšetrovanie pre podozrenie z terorizmu. Podľa jej stanoviska útoky priamo spôsobili dopravné nebezpečenstvo, ktoré mohlo ohroziť životy a zdravie ľudí aj majetok veľkých rozmerov. Prípad prevezme tím prokurátorov za účasti príslušníkov Agentúry vnútornej bezpečnosti a Centrálneho policajného úradu. V utorok je zároveň plánované mimoriadne zasadnutie vládneho výboru pre bezpečnosť za účasti vojenských veliteľov, šéfov služieb a námestníka prezidenta.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.