< sekcia Zahraničie
Na poľskej trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku
Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava - Deblin.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 18. novembra (TASR) - Na úseku poľskej železnice, ktorý bol v pondelok poškodený výbuchom, obnovili v utorok prevádzku v oboch smeroch. Explózie podľa poľských úradov súviseli s aktom diverzie. Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že doprava bola opäť uvedená do prevádzky približne o polnoci, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Poškodenie zasiahlo infraštruktúru železničnej trate číslo 7 na trase Varšava Východná - Dorohusk. Výbušné zariadenia boli použité v okolí obce Mika v garvolinskom okrese a Golab v pulawskom okrese.
Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava - Deblin. Zároveň označil útok na trať za bezprecedentný akt diverzie namierený proti bezpečnosti poľského štátu a jeho občanov. „Prebieha vyšetrovanie a tak ako v predchádzajúcich prípadoch tohto typu, páchateľov dolapíme bez ohľadu na to, kto je ich objednávateľom,“ dodal.
Prokuratúra v pondelok začala vyšetrovanie pre podozrenie z terorizmu. Podľa jej stanoviska útoky priamo spôsobili dopravné nebezpečenstvo, ktoré mohlo ohroziť životy a zdravie ľudí aj majetok veľkých rozmerov. Prípad prevezme tím prokurátorov za účasti príslušníkov Agentúry vnútornej bezpečnosti a Centrálneho policajného úradu. V utorok je zároveň plánované mimoriadne zasadnutie vládneho výboru pre bezpečnosť za účasti vojenských veliteľov, šéfov služieb a námestníka prezidenta.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poškodenie zasiahlo infraštruktúru železničnej trate číslo 7 na trase Varšava Východná - Dorohusk. Výbušné zariadenia boli použité v okolí obce Mika v garvolinskom okrese a Golab v pulawskom okrese.
Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava - Deblin. Zároveň označil útok na trať za bezprecedentný akt diverzie namierený proti bezpečnosti poľského štátu a jeho občanov. „Prebieha vyšetrovanie a tak ako v predchádzajúcich prípadoch tohto typu, páchateľov dolapíme bez ohľadu na to, kto je ich objednávateľom,“ dodal.
Prokuratúra v pondelok začala vyšetrovanie pre podozrenie z terorizmu. Podľa jej stanoviska útoky priamo spôsobili dopravné nebezpečenstvo, ktoré mohlo ohroziť životy a zdravie ľudí aj majetok veľkých rozmerov. Prípad prevezme tím prokurátorov za účasti príslušníkov Agentúry vnútornej bezpečnosti a Centrálneho policajného úradu. V utorok je zároveň plánované mimoriadne zasadnutie vládneho výboru pre bezpečnosť za účasti vojenských veliteľov, šéfov služieb a námestníka prezidenta.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)