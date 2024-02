Na poľskej železnici niekto vysypal z troch vagónov ukrajinskú repku

Varšava 23. februára (TASR) - Na poľskej železnici pri hraniciach s Ukrajinou v piatok neznáme osoby vysypali z troch vagónov repku, potvrdila to tamojšia polícia. Ide o druhý podobný incident tento týždeň. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ukrajinský vicepremiér a minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov incident odsúdil a vyzval poľskú vládu, aby vinníkov potrestala. "Neznáme osoby poškodili tri vagóny s repkou. Išlo o tranzitný náklad, ktorý cez Poľsko smeroval do Hamburgu v Nemecku," napísal v piatok Kubrakov na sieti X. Páchatelia by podľa neho mali byť okamžite dolapení a potrestaní, aby "sa ďalší nenechali zlákať k napodobňovaniu tohto činu".



Poľská polícia pre agentúru AFP uviedla, že v utorok menšia skupina protestujúcich poľnohospodárov otvorila nákladné vagóny na hraničnom priechode Mesyka a vysypala na koľaje obilie.



Podobný incident sa odohral aj 11. februára, keď poľskí poľnohospodári zastavili na poľskej strane hraničného priechodu pri Dorohusku tri nákladné autá vezúce ukrajinské obilie a vysypali z nich obilie na cestu.



Poľskí poľnohospodári protestujú proti "nekontrolovanému" dovozu agroproduktov z Ukrajiny a blokujú spoločné hranice. V mnohých európskych krajinách poľnohospodári zároveň protestujú proti zelenej politike Európskej únie a súvisiacim rastom nákladov a vysokým cenám pohonných hmôt.