Na poľsko-bieloruských hraniciach prišlo o život už desať migrantov

Varšava 1. novembra (TASR) - Na poľsko-bieloruských hraniciach prišlo od leta o život už najmenej desať migrantov. Poľské médiá v pondelok informovali, že na hraniciach sa najnovšie našlo mŕtve telo občana Iraku, uviedla agentúra AFP.



Bieloruská pohraničná stráž v sobotňajšom vyhlásení napísala, že Iračan zomrel v piatok na poľskej strane hranice, kam prešiel z územia Bieloruska. Poľskí pohraničníci podľa tohto vyhlásenia donútili ostatných migrantov, aby dotiahli mužovo mŕtve telo späť na bieloruské územie.



Poľská pohraničná stráž tvrdenie bieloruských kolegov poprela. "Ak by sa takýto incident stal na poľskej strane, služba pohraničnej stráže by o ňom informovala," uviedol jej hovorca pre denník Gazeta Wyborcza; viac informácií zatiaľ neuviedol.



Noviny uviedli, že spomedzi desiatich úmrtí migrantov bolo až sedem zaznamenaných na poľskej strane hranice.



Podľa svedectiev samotných migrantov ich bieloruské bezpečnostné sily nezriedka násilím ženú na územie susedného Poľska. Tamojší pohraničníci ich naopak zatláčajú naspäť do Bieloruska, takže mnohí migranti tam uviazli v nehostinnom lesnom teréne a v čoraz chladnejšom počasí.



Poslanci poľského Sejmu koncom októbra odobrili vybudovanie viac ako 100 kilometrov dlhého múra na východnej hranici s Bieloruskom v reakcii na bezprecedentnú vlnu migrantov a utečencov, ktorá trvá už niekoľko mesiacov. Už koncom augusta začali poľskí vojaci stavať na bieloruských hraniciach plot z ostnatého drôtu.



V snahe zastaviť bezprecedentný nápor tisícov migrantov Poľsko vyhlásilo od 3. septembra v oblastiach pri svojich hraniciach s Bieloruskom núdzový stav a jeho platnosť začiatkom októbra predĺžilo o 60 dní.



Poľská pohraničná stráž v uplynulých týždňoch denne informovala o niekoľkých stovkách pokusov o ilegálne prekročenie hraníc zo strany imigrantov z Blízkeho východu a Afriky.



Rovnakému náporu migrantov ako Poľsko čelia aj ďalšie štáty EÚ hraničiace s Bieloruskom - Litva a Lotyšsko.



Súčasný prílev migrantov podľa nich zámerne podporuje, respektíve organizuje režim autoritárskeho bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. V reakcii na sankcie zo strany EÚ Lukašenko v máji vyhlásil, že už viac nebude nelegálnym migrantom brániť v tom, aby využívali Bielorusko ako tranzitnú krajinu na cestu do Európy.