Na poľských hraniciach je momentálne 250.000 Ukrajincov

Varšava 28. februára (TASR) - Prinajmenšom 250.000 Ukrajincov je momentálne na poľských hraniciach. Väčšinu z nich predstavujú ženy a deti. Povedal to v pondelok vedúci kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RMF FM.



Hovorca uviedol, že rady na hraniciach sú "obrovské". Predchádzajúce odhady hovorili, že útočisko v Poľsku hľadá približne 200.000 ľudí. "Momentálne sú na hraniciach takmer výlučne ženy a deti, keďže všetci muži vo veku 18 to 60 rokov od vyhlásenia všeobecnej brannej povinnosti nemôžu svoju krajinu opustiť," povedal Dworczyk.



Ďalej priblížil, že čo sa týka funkčných hraničných priechodov s Poľskom, je na nich určite "viac ako štvrť milióna ľudí", ktorí sa snažia dostať preč z Ukrajiny, čo označil za "naozajstný problém".



"Hovoríme s Ukrajincami... o maximálnom zjednodušení procedúr (na hraniciach). To je nevyhnutné na vyriešenie veľmi zložitej situácie na ukrajinskej strane hraníc," povedal.



Dworczyk podotkol, že na poľskej strane boli prijaté mimoriadne opatrenia, keďže do "Poľska vpúšťajú prakticky každého, dokonca aj ľudí bez dokladov". "Kontroly sa zjednodušili," dodal v tejto súvislosti.