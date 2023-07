Nový požiar na Rodose: Na pomoc nasadili všetkých voľných hasičov

Atény 25. júla (TASR) - Juhovýchodnú časť gréckeho ostrova Rodos zasiahol v utorok napoludnie nový lesný požiar a na pomoc pri jeho hasení boli nasadené všetky dostupné hasičské zložky, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Nový požiar vypukol pri dedine Vati, plamene šľahajúce do niekoľkometrovej výšky sa šírili juhovýchodne smerom k obci Gennadi, ktorej obyvateľov už evakuovali do bezpečia.



"Urgentne žiadame o pomoc, inak do zajtra zhorí celý juh ostrova (Rodos)," varoval jeden z hasičov. Postihnutú oblasť údajne sužuje silný vietor a oblohu v nej zatemňujú kúdoly tmavého dymu.



V rámci medzinárodnej pomoci sa na hasení požiarov na Rodose podieľajú aj slovenskí hasiči. V dôsledku viacerých rozsiahlych požiarov museli záchranári evakuovať z postihnutých oblastí tohto gréckeho ostrova už približne 19.000 ľudí.