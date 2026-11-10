< sekcia Zahraničie
Na pomoc zraneným a pozostalým po útoku v Krakove vyzbierali milióny
Najväčšiu zbierku zorganizoval novinár Krzysztof Stanowski.
Autor TASR
Varšava 10. novembra (TASR) - V internetových zbierkach na pomoc obetiam sobotňajšieho útoku na Hlavnom námestí v Krakove sa vyzbieralo už takmer 10 miliónov zlotých (približne 2,3 mil. eur). Viac ako sedem miliónov je určených pre dvoch policajtov, ktorí zneškodnili páchateľa. Na základe správy agentúry PAP o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Najväčšiu zbierku zorganizoval novinár Krzysztof Stanowski. V rámci nej sa vyzbieralo vyše sedem miliónov zlotých pre policajtov Artura Moraňského a Jakuba Kulika. Po presiahnutí stanoveného cieľa vo výške šiestich miliónov organizátor zbierku ukončil. Objavili sa však pochybnosti, či policajti môžu prijať peňažný dar v súlade so zákonom.
Vyše milióna zlotých sa vyzbieralo na liečbu dobrovoľného hasiča, ktorý počas útoku chránil vlastným telom svoju manželku v aute pri prestrelke páchateľa s políciou. Muža čaká rekonštrukcia tvárovych kostí a rehabilitácia. Viac ako 350.000 zlotých sa zase vyzbieralo pre štyroch zranených kočišov.
Finančnú podporu majú dostať aj štyri deti umelkyne, ktorá pri útoku zahynula. Zbierka nadácie s názvom Žurawski - vždy blízko ľuďom a zvieratám, dosiahla takmer 700.000 zlotých.
Pomoc spustili aj nadácie televízií TVN a TVP. Fond TVN venoval 500.000 zlotých na priamu podporu postihnutých a spustil celopoľskú zbierku pod názvom Solidárni s Krakovom.
Agentúra PAP oslovila ministerstvá financií a vnútra s otázkami týkajúcimi sa daňových aspektov týchto darov, aj ich zákonnosti v prípade policajtov, odpoveď však nedostala.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Najväčšiu zbierku zorganizoval novinár Krzysztof Stanowski. V rámci nej sa vyzbieralo vyše sedem miliónov zlotých pre policajtov Artura Moraňského a Jakuba Kulika. Po presiahnutí stanoveného cieľa vo výške šiestich miliónov organizátor zbierku ukončil. Objavili sa však pochybnosti, či policajti môžu prijať peňažný dar v súlade so zákonom.
Vyše milióna zlotých sa vyzbieralo na liečbu dobrovoľného hasiča, ktorý počas útoku chránil vlastným telom svoju manželku v aute pri prestrelke páchateľa s políciou. Muža čaká rekonštrukcia tvárovych kostí a rehabilitácia. Viac ako 350.000 zlotých sa zase vyzbieralo pre štyroch zranených kočišov.
Finančnú podporu majú dostať aj štyri deti umelkyne, ktorá pri útoku zahynula. Zbierka nadácie s názvom Žurawski - vždy blízko ľuďom a zvieratám, dosiahla takmer 700.000 zlotých.
Pomoc spustili aj nadácie televízií TVN a TVP. Fond TVN venoval 500.000 zlotých na priamu podporu postihnutých a spustil celopoľskú zbierku pod názvom Solidárni s Krakovom.
Agentúra PAP oslovila ministerstvá financií a vnútra s otázkami týkajúcimi sa daňových aspektov týchto darov, aj ich zákonnosti v prípade policajtov, odpoveď však nedostala.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)