Na pondelkovej prehliadke v Londýne sa zúčastnia aj ukrajinskí vojaci

Londýn 3. mája (TASR) - Ukrajinskí vojaci sa na budúci týždeň pridajú k britským vojakom na historickej prehliadke v Londýne pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe, oznámila v sobotu vláda Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Ukrajinskí vojaci sa pridajú k približne 1000 príslušníkom Kráľovského námorníctva, Kráľovskej námornej pechoty, Britskej armády a Kráľovského letectva, „čo symbolizuje celosvetovú podporu pre ich pokračujúci boj za slobodu v dôsledku nezákonnej a nevyprovokovanej ruskej agresie“, uviedlo britské ministerstvo obrany.



Medzi Ukrajincami, ktorí sa v pondelok zúčastnia na pochode v rámci Dňa víťazstva v Európe, budú vojaci z operácie Interflex - britského výcvikového programu pre ukrajinských brancov, ktorý sa realizuje v spolupráci s 12 partnerskými krajinami.



„Osemdesiat rokov po Dni víťazstva v Európe budeme oslavovať našich vojnových veteránov, našu najväčšiu generáciu. Zabezpečíme, aby ich duch žil naďalej, a to nielen v našich ozbrojených silách, ale aj v našich hodnotách a záväzku k sile prostredníctvom jednoty,“ povedal šéf silového rezortu John Healey.



„Na pozadí prvej plnohodnotnej vojny v Európe od druhej svetovej vojny je vhodné, aby na pondelkovom podujatí boli zastúpené aj ukrajinské ozbrojené sily, ktoré v súčasnosti bojujú na frontovej línii slobody,“ dodal britský minister.



Spojené kráľovstvo a partnerské štáty od roku 2022, keď Rusko v plnej miere vojensky napadlo Ukrajinu, vycvičili už viac ako 54.000 Ukrajincov v zručnostiach na boj v prvej línii. Operácia Interflex bola predĺžená minimálne do konca roka 2025.



Deň víťazstva v Európe pripadá na štvrtok 8. mája, ale spomienkové akcie v Spojenom kráľovstve sa začnú v pondelok vojenským pochodom na ulici The Mall v centre Londýna. K sprievodu, na ktorom budú vlajky všetkých krajín Spoločenstva národov, sa pridajú aj príslušníci ozbrojených síl z Austrálie, Kanady a Nového Zélandu.



Sprievod sa začne na Parlamentnom námestí presne na poludnie miestneho času (13.00 h SELČ) a skončí sa preletom akrobatickej skupiny Red Arrows, ako aj 23 súčasných a historických vojenských lietadiel.